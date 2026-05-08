Франція у серії булітів програла Казахстану на ЧС-2026

П'ятий ігровий день на чемпіонаті світу-2026 з хокею в групі А Дивізіону I відкрив матч між збірними Казахстану та Франції, які минулого року грали в еліті.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь казахів.

Хокей – ЧС-2026

5 тур, 8 травня

Казахстан – Франція 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0) Б

Шайби: 0:1 – Дер (46), 1:1 – Бреус (51)

У поєдинку проти Казахстану Францію влаштовувала лише перемога в основний час. Втім, невмотивовані казахи не збиралися віддавати гру.

У першому періоді домінували хокеїсти Казахстану, які завдали 16 кидків проти 3 у суперника. У наступній 20-хвилинці французи додали в активності. Втім, після двох періодів рахунок на табло залишився нічийним – 0:0.

На 6-й хвилині третього періоду нападник французів Флав'ян Дер закинув шайбу у ворота суперників. Казахстан швидко зумів відігратися. Результативно зіграв Дмитрій Бреус.

В овертаймі жодній з команд не вдалося закинути вирішальну шайбу. Переможець поєдинку визначився в хокейній лотереї.

У серії булітів точнішими були хокеїсти Казахстану, які виграли п'ятий матч на ЧС.

У турнірній таблиці Франція набрала одне очко та вийшла на друге місце, випередивши Польщу та Україну, які мають по 7 балів.

Нагадаємо, у попередньому турі збірна України поступилася Казахстану по булітах. В останньому матчі турніру "синьо-жовті" зіграють проти Японії. Матч відбудеться 8 травня та розпочнеться о 17:00 за київським часом.