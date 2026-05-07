Збірна України в серії булітів програла Казахстану на ЧС-2026

У місті Сосновець (Польща) сьогодні, 7 травня, проходить четвертий ігровий день чемпіонату світу з хокею в групі А Дивізіону I. Збірна України на льоду зійшлася з Казахстаном, який до сьогодні набрав дев'ять очок із дев'яти можливих.

Матч завершився з рахунком 5:4 на користь Казахстану.

Україна – Казахстан 4:5 (0:1, 3:2, 1:1) Б

Шайби: 0:1 – Логвінов (13), 1:1 – Денискін (21), 1:2 – Ляпунов (31), 1:3 – Старченко (33), 2:3 – Мережко (34), 3:3 – Пересунько (40), 4:3 – Фадєєв (51), 4:4 – Муратов (52), Муратов – вирішальний буліт

Перший період повністю залишився за збірною Казахстану. Українців рятувала лише впевнена гра Богдана Дьяченка.

На 13-й хвилині капітан "синьо-жовтих" Ігор Мережко припустився помилки під час передачі. Пас перехопив Всеволод Логвін, який потім точним кидком відкрив рахунок.

Невдовзі суперник міг подвоювати перевагу. Після рикошету від щитка Дьяченка шайба влучила у стійку.

Мережко реабілітувався вже на початку другого періоду. Захисник знайшов біля синьої лінії Андрія Денискіна, а один із лідерів збірної увійшов у зону суперника та потужним кидком "прошив" Нікіту Бояркіна.

Just 11 seconds into the period... Andri Denyskin with the equaliser! 👀 🇺🇦#MensWorlds 1A #IIHF

У середині періоду груба помилка оборони Казахстану залишила Євгена Ратушного віч-на-віч із Бояркіним, але цього разу голкіпер продемонстрував свою майстерність.

Ще за кілька секунд аналогічний момент не реалізував Денискін.

Як то кажуть, не забиваєш ти – забивають тобі. Казахстан організував вихід "два в нуль": Логвін віддав передачу на Кірілла Ляпунова, якому було простіше закинути шайбу, ніж схибити.

Третя шайба суперника стала справжнім подарунком для казахів. Денис Матусевич, не втримавши рівновагу, впав і не встиг вибити шайбу із зони. Її підхопив досвідчений Роман Старченко, який переграв Дьяченка в очній дуелі.

Втім, українці не опустили рук. Невдовзі команда Дмитра Христича отримала більшість, а ситуацію для суперника ускладнила ще й втрата ключки одним із гравців Казахстану. Українська спецбригада чудово розіграла зайвого, а комбінацію завершив потужний кидок Ігоря Мережка.

Наприкінці періоду вже українці скористалися помилкою оборони суперника. Олександра Пересунька опоненти залишили без опіки, і форвард без особливих проблем реалізував вихід, який фактично нагадував буліт.

Третій період став найрівнішим за грою. Першими забили хокеїсти збірної України: Артем Гребеник наважився на кидок, а Євген Фадєєв вдало підставив ключку.

На жаль, перевага "синьо-жовтих" тривала лише 47 секунд. Свою нагоду реалізував Батирлан Муратов. До фінальної сирени рахунок більше не змінювався.

В овертаймі мали моменти Логвін у суперника, а за Україну міг забивати Пересунько, проте справа дійшла до булітів.

У хокейній лотереї відзначився Денискін, але за суперників відзначилися Логвін та Муратов.

Нагадаємо, в першому матчі дня збірна Франції лише в серії булітів переграла Литву.