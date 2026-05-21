ЧС-2026: Канада лише в овертаймі дотисла Норвегію, Швейцарія гарантувала собі плейоф

У швейцарських містах Цюріх і Фрібург продовжуються матчі чемпіонату світу з хокею.

У групі А сенсації не сталося. Фінляндія переконливо переграла Латвію. "Суомі" пропустили вже на 10 секунді гри, але після цього повністю володіли ініціативою, закинувши до кінця матчу 7 шайб.

А ось у групі В результат вийшов непередбачуваним – Норвегія ледь не обіграла Канаду.

Скандинави повели 2:0. До кінця першого періоду дубль Марка Шайфлі відновив статус-кво.

У другому періоді суперники обмінялися голами у більшості. Спочатку Ноа Стен знову вивів норвежців уперед, а потім Габріел Віларді зробив рахунок 3:3.

На початку вирішальних 20 хвилин Ділан Козенс у меншості (!) вивів "кленове листя" вперед. Здавалося, що це психологічно зламає представників Європи.

Ні, цього не сталося. Норвежці не тільки зрівняли, а й вийшли вперед. Шайба Райана О'Райлі за 101 секунду до кінця перевела гру в овертайм. Там канадці вже на першій хвилині вирвали перемогу.

Вечірні матчі пройшли без інтриги. Збірна Швейцарії здобула 5 перемогу за 5 турів. Цього разу "Наті" впоралися з Великою Британією, вигравши з рахунком 4:1.

На одну шайбу більше в грі з Данією закинули словаки.

Зазначимо, що торік Данія на домашньому ЧС посіла четверту сходинку, але зараз після чотирьох матчів не набрала балів.

Хокей – ЧС-2026

Груповий етап, 21 травня

Група А

Латвія – Фінляндія 1:7 (1:3, 0:1, 0:3)

Швейцарія – Велика Британія 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Група В

Канада – Норвегія 6:5 (2:2, 1:1, 1:2) ОТ

Данія – Словаччина 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Нагадаємо, напередодні збірна США лише в серії булітів здолала команду Німеччини.