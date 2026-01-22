Євро-2026 з гандболу: розклад та результати матчів

З 15 січня по 1 лютого 2026 року у трьох скандинавських країнах – Данії, Норвегії та Швеції – пройде 17-й чемпіонат Європи з гандболу серед чоловіків.

У турнірі візьмуть участь 24 збірні. Матчі пройдуть на аренах чотирьох міст – Гернінга, Мальме, Баерума і Крістіанстада. Баерум і Крістіанстад прийматимуть ігри групового етапу, Мальме – поєдинки основного раунду, а Гернінг – півфінали й фінал.

Волею жереба збірна України, для якої це восьме Євро в історії, потрапила до групи C разом із Францією, Норвегією та Чехією. "Синьо-жовті" зіграють свої матчі на Unity Arena в місті Баерум.

Матчі групового раунду відбудуться 15-21 січня, основний раунд пройде 22-28 січня. Півфінали заплановані на 30 січня, а фінал – 1 лютого.

Чинним чемпіоном Європи є збірна Франції, яка тріумфувала у 2024 році, перемігши у фіналі команду Данії.

Євро-2026 одночасно виконуватиме роль кваліфікації на чемпіонат світу 2027 року, де зіграють чотири найкращі команди континенту.

Груповий етап

Усі 24 збірні розбиті на шість груп по чотири команди. По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до основного раунду, звідки далі визначатимуться учасники півфіналів.

EHF

Група A

15.01 | 🕖 19:00 | Іспанія – Сербія 29:27

– Сербія 15.01 | 🕤 21:30 | Німеччина – Австрія 30:27

– Австрія 17.01 | 🕖 19:00 | Австрія – Іспанія 25:30

17.01 | 🕤 21:30 | Сербія – Німеччина 30:27

– Німеччина 19.01 | 🕖 19:00 | Австрія – Сербія 26:25

– Сербія 19.01 | 🕤 21:30 | Німеччина – Іспанія 34:32

Група B

16.01 | 🕖 19:00 | Португалія – Румунія 40:34

– Румунія 16.01 | 🕤 21:30 | Данія – Північна Македонія 36:24

– Північна Македонія 18.01 | 🕖 19:00 | Північна Македонія – Португалія 29:29

18.01 | 🕤 21:30 | Румунія – Данія 24:39

20.01 | 🕖 19:00 | Північна Македонія – Румунія 24:23

– Румунія 20.01 | 🕤 21:30 | Данія – Португалія 29:31

Група C

15.01 | 🕖 19:00 | Франція – Чехія 42:28

– Чехія 15.01 | 🕤 21:30 | трансляція | Норвегія – Україна 39:22

| – Україна 17.01 | 🕖 19:00 | трансляція | Україна – Франція 26:46

| Україна – 17.01 | 🕤 21:30 | Чехія – Норвегія 25:29

19.01 | 🕖 19:00 | трансляція | Чехія – Україна 38:29

| – Україна 19.01 | 🕤 21:30 | Франція – Норвегія 38:34

Група D

16.01 | 🕖 19:00 | Словенія – Чорногорія 41:40

– Чорногорія 16.01 | 🕤 21:30 | Фарерські острови – Швейцарія 28:28

18.01 | 🕖 19:00 | Чорногорія – Фарерські острови 24:37

18.01 | 🕤 21:30 | Швейцарія – Словенія 35:38

20.01 | 🕖 19:00 | Чорногорія – Швейцарія 26:43

20.01 | 🕤 21:30 | Словенія – Фарерські острови 30:27

Група E

17.01 | 🕖 19:00 | Хорватія – Грузія 32:29

– Грузія 17.01 | 🕤 21:30 | Швеція – Нідерланди 36:31

– Нідерланди 19.01 | 🕖 19:00 | Нідерланди – Хорватія 29:35

19.01 | 🕤 21:30 | Грузія – Швеція 29:38

21.01 | 🕖 19:00 | Нідерланди – Грузія 31:26

– Грузія 21.01 | 🕤 21:30 | Швеція – Хорватія 33:25

Група F

16.01 | 🕖 19:00 | Ісландія – Італія 39:26

– Італія 16.01 | 🕤 21:30 | Угорщина – Польща 29:21

– Польща 18.01 | 🕖 19:00 | Польща – Ісландія 23:31

18.01 | 🕤 21:30 | Італія – Угорщина 26:32

20.01 | 🕖 19:00 | Польща – Італія 28:29

20.01 | 🕤 21:30 | Угорщина – Ісландія 23:24

Основний етап

Група 1

22.01 | 🕟 16:30 | Німеччина – Португалія 32:30

– Португалія 22.01 | 🕖 19:00 | Іспанія – Норвегія

22.01 | 🕤 21:30 | Франція – Данія

24.01 | 🕟 16:30 | Франція – Португалія

24.01 | 🕖 19:00 | Іспанія – Данія

24.01 | 🕤 21:30 | Німеччина – Норвегія

26.01 | 🕟 16:30 | Португалія – Норвегія

26.01 | 🕖 19:00 | Іспанія – Франція

26.01 | 🕤 21:30 | Данія – Німеччина

28.01 | 🕟 16:30 | Іспанія – Португалія

28.01 | 🕖 19:00 | Німеччина – Франція

28.01 | 🕤 21:30 | Данія – Норвегія

Група 2