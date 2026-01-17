Збірна України розгромно поступилася Франції, Австрія програла Іспанії на ЧЄ-2026
У суботу, 17 січня, відбулися матчі другого туру чемпіонату Європи з гандболу 2026, який приймають Данія, Швеція і Норвегія.
Збірна України зазнала найбільшої поразки у своїй історії від команди Франції з рахунком 26:46. Австрія поступилася Іспанії, а Хорватія здобула важку перемогу над Грузією.
В інших поєдинках Сербія вирвала перемогу над Німеччиною, Норвегія у важкому поєдинку обіграла Чехію, а Швеція з невеликою перевагою здолала Нідерланди.
Чемпіонат Європи з гандболу
Груповий етап
Група A
Австрія – Іспанія 25:30 (12:19)
Сербія – Німеччина 30:27 (13:17)
Група C
Україна – Франція 26:46 (12:24)
Чехія – Норвегія 25:29 (16:16)
Група E
Хорватія – Грузія 32:29 (15:14)
Швеція – Нідерланди 36:31 (16:12)
Нагадаємо, що свій перший матч на турнірі збірна України програла господарям першості норвежцям з розгромним рахунком 22:39.