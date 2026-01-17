Українська правда
Збірна України розгромно поступилася Франції, Австрія програла Іспанії на ЧЄ-2026

Микола Літвінов, Микола Дендак — 17 січня 2026, 23:13
eurohandball.com

У суботу, 17 січня, відбулися матчі другого туру чемпіонату Європи з гандболу 2026, який приймають Данія, Швеція і Норвегія.

Збірна України зазнала найбільшої поразки у своїй історії від команди Франції з рахунком 26:46. Австрія поступилася Іспанії, а Хорватія здобула важку перемогу над Грузією.

В інших поєдинках Сербія вирвала перемогу над Німеччиною, Норвегія у важкому поєдинку обіграла Чехію, а Швеція з невеликою перевагою здолала Нідерланди.

Чемпіонат Європи з гандболу
Груповий етап

Група A

Австрія – Іспанія 25:30 (12:19)

Сербія – Німеччина 30:27 (13:17)

Група C

Україна – Франція 26:46 (12:24)

Чехія – Норвегія 25:29 (16:16)

Група E

Хорватія – Грузія 32:29 (15:14)

Швеція – Нідерланди 36:31 (16:12)

Нагадаємо, що свій перший матч на турнірі збірна України програла господарям першості норвежцям з розгромним рахунком 22:39.

