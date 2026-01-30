Португалія обіграла Швецію у матчі за п'яте місце на Євро-2026 з гандболу

У п'ятницю, 30 січня, відбувся матч за 5-те місце у рамках чемпіонату Європи-2026 з гандболу, у якому Португалія протистояла Швеції.

Перша половина зустрічі закінчилась нічиєю 16:16. У другому таймі збірні теж йшли нога в ногу, але переможний гол був у виконанні португальської команди, яка забила прямо перед сиреною.

Чемпіонат Європи з гандболу

Матч за 5-те місце, 30 січня

Португалія – Швеція 36:35 (16:16, 20:19)

Також 30 січня відбудуться ще два півфінальні матчі чемпіонату Європи-2026 з гандболу, у яких Німеччина зустрінеться із Хорватією (18:45), а Данія, яка першою пробилась до півфіналу Євро-2026, зіграє проти Ісландії (21:30).

Відзначимо, що фінали за золото та бронзу заплановані на 1 лютого.