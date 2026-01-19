Україна програла Чехії та вилетіла з Євро-2026 з нулем очок, Австрія вирвала перемогу в Сербії

У суботу, 19 січня, відбулися матчі третього туру чемпіонату Європи з гандболу 2026, який приймають Данія, Швеція і Норвегія.

Збірна України у поєдинку проти Чехії зазнавала значних труднощів та поступилася супернику з різницею у 9 м'ячів (29:38). Попри відносно конкурентний перший тайм, який завершився з рахунком 14:17, у другій половині гри українцям не вдалося стримати натиск чеської збірної.

Водночас у матчі Нідерланди – Хорватія інтрига жила теж недовго: хорвати втримали перевагу, здобуту ще в першій половині (15:13), і впевнено довели гру до перемоги з рахунком 35:29.

Найбільш напружена боротьба точилася у протистоянні Австрії та Сербії. Австрійці, програвши перший тайм із мінімальним відставанням (12:13), зуміли переломити хід зустрічі у другій половині й вирвали важку перемогу – 26:25.

А далі о 21:30 Грузія зіграє зі Швецією, Німеччина – з Іспанією, а Франція протистоятиме Норвегії.

Чемпіонат Європи з гандболу

Груповий етап

Група С

Чехія – Україна 38:29 (17:14)

Група E

Нідерланди – Хорватія 29:35 (13:15)

Група A

Австрія – Сербія 26:25 (12:13)

Нагадаємо, що свій перший матч на турнірі збірна України програла господарям першості норвежцям з розгромним рахунком 22:39, а в наступній грі "синьо-жовті" поступилися Франції, що стало найбільшою поразкою в історії України.