Збірна Франції впевнено перемогла Португалію в межах основного етапу Євро-2026
У п'ятницю, 23 січня, відбулися чергові матчі другого етапу чемпіонату Європи з гандболу 2026, який приймають Данія, Швеція і Норвегія.
Так, у групі А збірна Франції впевнено перемогла команду Португалії. Чинні чемпіони першості у першому таймі просто "винесли" суперника з різницею у 13 м'ячів. У другому таймі португальці відіграли значно краще, і навіть виграли його, але врятуватися від поразки все одно не змогли.
Пізніше відбудеться ще 2 зустрічі: Іспанія зіграє проти Данії, а Німеччина протистоятиме Норвегії.
В основному раунді команди розділені на дві групи по шість команд. У кожній групі збірні проведуть ще по чотири матчі проти тих суперників, з якими не зустрічалися на попередній стадії.
Чемпіонат Європи з гандболу
Основний раунд, 24 січня
Група А
Франція – Португалія 46:38 (28:15, 18:23)
- 19:00 Іспанія – Данія
- 21:30 Німеччина – Норвегія
Нагадаємо, вчора, 23 січня, відбулися перші матчі в групі В.