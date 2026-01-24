Українська правда
Чемпіон Гандбол

Збірна Франції впевнено перемогла Португалію в межах основного етапу Євро-2026

Олексій Мурзак — 24 січня 2026, 17:54
Збірна Франції впевнено перемогла Португалію в межах основного етапу Євро-2026
У п'ятницю, 23 січня, відбулися чергові матчі другого етапу чемпіонату Європи з гандболу 2026, який приймають Данія, Швеція і Норвегія.

Так, у групі А збірна Франції впевнено перемогла команду Португалії. Чинні чемпіони першості у першому таймі просто "винесли" суперника з різницею у 13 м'ячів. У другому таймі португальці відіграли значно краще, і навіть виграли його, але врятуватися від поразки все одно не змогли.

Пізніше відбудеться ще 2 зустрічі: Іспанія зіграє проти Данії, а Німеччина протистоятиме Норвегії.

В основному раунді команди розділені на дві групи по шість команд. У кожній групі збірні проведуть ще по чотири матчі проти тих суперників, з якими не зустрічалися на попередній стадії.

Чемпіонат Європи з гандболу
Основний раунд, 24 січня
Група А

Франція – Португалія 46:38 (28:15, 18:23)

  • 19:00 Іспанія – Данія
  • 21:30 Німеччина – Норвегія

Нагадаємо, вчора, 23 січня, відбулися перші матчі в групі В.

