Португалія зіграла бойову нічию з Норвегією в межах основного етапу Євро-2026

У понеділок, 26 січня, відбулися чергові матчі другого етапу чемпіонату Європи з гандболу 2026, який приймають Данія, Швеція і Норвегія.

Так, у групі A Португалія зіграла внічию з Норвегією. Перший тайм пройшов за скандинавами, однак у другому кращими були португальці, втім, наприкінці зустрічі суперник все ж зміг видряпати нічию.

Пізніше між собою зіграють Іспанія – Франція та Німеччина – Данія.

Чемпіонат Європи з гандболу

Основний раунд, 24 січня

Група A

Португалія – Норвегія 35:35 (17:18, 18:17)

19:00 Іспанія – Франція

21:30 Німеччина – Данія

В основному раунді команди розділені на дві групи по шість команд. У кожній групі збірні проведуть ще по чотири матчі проти тих суперників, з якими не зустрічалися на попередній стадії.

Нагадаємо, вчора, 25 січня, відбулися другі матчі в групі В.