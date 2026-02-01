Хорватія перемогла Ісландію та здобула бронзу Євро-2026
У неділю, 1 лютого, відбувся матч за третє місце чемпіонату Європи-2026 з гандболу, в якому зустрічалися збірні Ісландії та Хорватії.
На початку гри першими відкрили рахунок ісландці, але хорвати швидко відігралися та повели в рахунку з перевагою у три м'ячі. "Вікінги" намагалися скоротити розрив, але пішли на перерву, поступаючись 14:17.
Друга половина гри пройшла у напруженому протистоянні. На початку тайму ісландці скоротили загальну різницю до двох м'ячів. Проте хорвати не дозволили супернику розвинути успіх та здобули перемогу з рахунком 34:33.
Чемпіонат Європи-2026 з гандболу
Матч за третє місце, 1 лютого
Ісландія – Хорватія 33:34 (14:17, 19:17)
Збірна Хорватії вчетверте у своїй історії стала бронзовим призером чемпіонату Європи. Найвищим досягненням "картатих" на ЧЄ залишаються срібні нагороди, здобуті у 2008, 2010 та 2020 році.
Нагадаємо, що 30 січня у поєдинку за п'яте місце Євро-2026 Португалія на останніх секундах вирвала перемогу у збірної Швеції.
Відзначимо, що у неділю, 1 лютого, відбудеться "золотий" фінал чемпіонату Європи. Переможець континентальної першості визначиться у протистоянні збірних Данії та Німеччини.