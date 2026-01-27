Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гандбол

Швейцарія розписала нічию з Ісландією у рамках основного етапу Євро-2026

Софія Кулай — 27 січня 2026, 18:11
Швейцарія розписала нічию з Ісландією у рамках основного етапу Євро-2026
Основний етап чемпіонату Європи-2026 з гандболу
eurohandball.com

У вівторок, 27 січня, продовжився основний раунд чемпіонату Європи-2026 з гандболу.

У першому поєдинку групи В Швейцарія та Ісландія не змогли визначити переможця матчу. У першому таймі обидві збірні йшли нога у ногу, тому запекла боротьба на майданчику закінчилась нічиєю 19:19. Друга половина зустрічі теж проходила за сценарієм першого тайму. Команди почергово лідирували у рахунку та розписали бойову мирову 19:19.

Чемпіонат Європи з гандболу
Основний раунд, 27 січня
Група В

Швейцарія – Ісландія 38:38 (19:19, 19:19)

Словенія – Хорватія (о 19:00)

Швеція – Угорщина (о 21:30)

Standings provided by Sofascore

Відзначимо, що 26 січня свої поєдинки основного раунду Євро-2026 з гандболу провели команди із групи А.

Читайте також :
Данія стала першим півфіналістом домашнього Євро-2026
чемпіонат Європи з гандболу

чемпіонат Європи з гандболу

Данія стала першим півфіналістом домашнього Євро-2026
Португалія зіграла бойову нічию з Норвегією, Іспанія здолала Францію в межах основного етапу Євро-2026
Словенія здобула вольову перемогу над Угорщиною, Ісландія здолала Швецію в межах основного етапу Євро-2026
Франція впевнено перемогла Португалію, Норвегія втратила перемогу над Німеччиною на Євро-2026
Хорватія перемогла Ісландію, Швейцарія примудрилася втратити перемогу над Угорщиною на Євро-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік