Швейцарія розписала нічию з Ісландією у рамках основного етапу Євро-2026

У вівторок, 27 січня, продовжився основний раунд чемпіонату Європи-2026 з гандболу.

У першому поєдинку групи В Швейцарія та Ісландія не змогли визначити переможця матчу. У першому таймі обидві збірні йшли нога у ногу, тому запекла боротьба на майданчику закінчилась нічиєю 19:19. Друга половина зустрічі теж проходила за сценарієм першого тайму. Команди почергово лідирували у рахунку та розписали бойову мирову 19:19.

Чемпіонат Європи з гандболу

Основний раунд, 27 січня

Група В

Швейцарія – Ісландія 38:38 (19:19, 19:19)

Словенія – Хорватія (о 19:00)

Швеція – Угорщина (о 21:30)

Відзначимо, що 26 січня свої поєдинки основного раунду Євро-2026 з гандболу провели команди із групи А.