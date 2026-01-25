Словенія здобула вольову перемогу над Угорщиною в межах основного етапу Євро-2026

У неділю, 25 січня, низкою матчів у групі В продовжився основний етап чемпіонату Європи-2026 з гандболу.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Словенія здобула непросту перемогу над Угорщиною, яка виграла перший тайм, однак розгубила всю перевагу в другому.

Пізніше між собою зіграють Ісландія та Швеція, а Швейцарія протистоятиме Хорватії.

Чемпіонат Європи з гандболу

Основний раунд, 25 січня

Група В

Словенія – Угорщина 35:32 (15:17, 20:15)

19:00 Ісландія – Швеція

21:30 Швейцарія – Хорватія

Нагадаємо, вчора, 24 січня, відбулися другі матчі в групі А.