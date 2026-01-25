Словенія здобула вольову перемогу над Угорщиною в межах основного етапу Євро-2026
eurohandball.com
У неділю, 25 січня, низкою матчів у групі В продовжився основний етап чемпіонату Європи-2026 з гандболу.
Так, у першому поєдинку ігрового дня Словенія здобула непросту перемогу над Угорщиною, яка виграла перший тайм, однак розгубила всю перевагу в другому.
Пізніше між собою зіграють Ісландія та Швеція, а Швейцарія протистоятиме Хорватії.
Чемпіонат Європи з гандболу
Основний раунд, 25 січня
Група В
Словенія – Угорщина 35:32 (15:17, 20:15)
- 19:00 Ісландія – Швеція
- 21:30 Швейцарія – Хорватія
Нагадаємо, вчора, 24 січня, відбулися другі матчі в групі А.