Фарерські острови розгромили Чорногорію, Ісландія здолала Польщу, нічия Македонії та Португалії на ЧЄ-2026

У неділю, 18 січня, відбулися матчі другого туру чемпіонату Європи з гандболу 2026, який приймають Данія, Швеція і Норвегія.

Фарерці забезпечили собі комфортну перевагу над чорногорцями ще до перерви (19:12), тоді як ісландці на класі розібралися з Польщею, завершивши матч із рахунком 31:23. У драматичній битві Північної Македонії та Португалії команди не виявили сильнішого, розписавши підсумкову нічию 29:29.

Далі о 21:30 Італія зіграє з Угорщиною, Румунія зустрінеться з Данією, а Швейцарія поміряється силами зі Словенією.

Чемпіонат Європи з гандболу

Груповий етап

Група F

Польща – Ісландія 23:31 (10:13)

21:30 Італія – Угорщина

Група D

Чорногорія – Фарерські острови 24:37 (12:19)

21:30 Швейцарія – Словенія

Група B

Північна Македонія – Португалія 29:29 (13:15)

21:30 Румунія – Данія

Нагадаємо, що свій перший матч на турнірі збірна України програла господарям першості норвежцям з розгромним рахунком 22:39, а в наступній грі "синьо-жовті" поступилися Франції, що стало найбільшою поразкою в історії України.

У останньому турі "синьо-жовті" 19 січня зіграють проти Чехії. Проте ця гра не матиме жодного турнірного значення, адже Україна достроково втратила шанси на вихід в наступний етап.