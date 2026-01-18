Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гандбол

Фарерські острови розгромили Чорногорію, Ісландія здолала Польщу, нічия Македонії та Португалії на ЧЄ-2026

Микола Літвінов — 18 січня 2026, 21:28
Фарерські острови розгромили Чорногорію, Ісландія здолала Польщу, нічия Македонії та Португалії на ЧЄ-2026
eurohandball.com

У неділю, 18 січня, відбулися матчі другого туру чемпіонату Європи з гандболу 2026, який приймають Данія, Швеція і Норвегія.

Фарерці забезпечили собі комфортну перевагу над чорногорцями ще до перерви (19:12), тоді як ісландці на класі розібралися з Польщею, завершивши матч із рахунком 31:23. У драматичній битві Північної Македонії та Португалії команди не виявили сильнішого, розписавши підсумкову нічию 29:29.

Далі о 21:30 Італія зіграє з Угорщиною, Румунія зустрінеться з Данією, а Швейцарія поміряється силами зі Словенією.

Чемпіонат Європи з гандболу
Груповий етап

Група F
Польща – Ісландія 23:31 (10:13)

  • 21:30 Італія – Угорщина
Група D

Чорногорія – Фарерські острови 24:37 (12:19)

  • 21:30 Швейцарія – Словенія

Група B
Північна Македонія – Португалія 29:29 (13:15)

  • 21:30 Румунія – Данія

Нагадаємо, що свій перший матч на турнірі збірна України програла господарям першості норвежцям з розгромним рахунком 22:39, а в наступній грі "синьо-жовті" поступилися Франції, що стало найбільшою поразкою в історії України.

У останньому турі "синьо-жовті" 19 січня зіграють проти Чехії. Проте ця гра не матиме жодного турнірного значення, адже Україна достроково втратила шанси на вихід в наступний етап.

чемпіонат Європи з гандболу

чемпіонат Європи з гандболу

Поразка України від Франції стала найбільшою в історії Євро за майже 30 років
"Трясця, ворушіть дупами", або Чому Україна провалила матч проти Франції на Євро-2026
Євро-2026 з гандболу: розклад та результати матчів
Збірна України розгромно поступилася Франції, Австрія програла Іспанії на ЧЄ-2026
Збірна України достроково втратила шанси пройти в наступний етап чемпіонату Європи

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік