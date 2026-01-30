Українська правда
Німеччина переграла Хорватію, ставши першим фіналістом Євро-2026 з гандболу

Софія Кулай — 30 січня 2026, 20:20
eurohandball.com

У п'ятницю, 30 січня, відбуваються два півфінальні матчі чемпіонату Європи-2026 з гандболу.

Німеччина та Хорватія визначили фіналіста турніру. Перший тайм закінчився перемогою "бундестім" із різницею у два м'ячі. Друга половина зустрічі теж закінчилась на користь німців, але на цей раз із мінімальною перевагою.

Німеччина продовжує боротьбу за золото Євро-2026.

Півфінали, 30 січня

Німеччина – Хорватія  31:28 (17:15, 14:13)

Данія – Ісландія (21:30)

Також 30 січня відбувся поєдинок за п'яте місце Євро-2026, у якому Португалія в останніх секундах вигризла перемогу у збірної Швеції.

Відзначимо, що у неділю, 1 лютого, відбудуться обидва гандбольні фінали чемпіонату Європи.

