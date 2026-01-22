Німеччина перемогла Португалію в межах основного етапу Євро-2026

У четвер, 22 січня, відбулися перші матчі другого етапу чемпіонату Європи з гандболу 2026, який приймають Данія, Швеція і Норвегія.

Так, у групі А збірна Німеччини перемогла Португалію. Зустріч завершилася з рахунком 32:30.

Пізніше відбудуться ще два матчі, у яких Іспанія зустрінеться з Норвегією, а Франція протистоятиме Данії.

Чемпіонат Європи з гандболу

Основний раунд, 22 січня

Група А

Німеччина – Португалія 32:30 (11:11)

Нагадаємо, в основному раунді команди розділені на дві групи по шість команд. У кожній групі збірні проведуть ще по чотири матчі проти тих суперників, з якими не зустрічалися на попередній стадії.

Збірна України завершила виступ на чемпіонаті Європи 2026 з гандболу на останньому місці квартету С. Через це підопічні Вадима Бражника розпочнуть кваліфікацію на чемпіонат світу 2027 з першого раунду матчем проти Словаччини.

Свій перший матч на турнірі збірна України програла господарям першості норвежцям з розгромним рахунком 22:39, а в наступній грі "синьо-жовті" поступилися Франції, що стало найбільшою поразкою в історії України. В останньому матчі збірна програла Чехії, вилетівши з турніру з нулем набраних балів.