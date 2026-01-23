Українська правда
Хорватія у надважкому матчі перемогла Ісландію на основному етапі Євро-2026

Олексій Мурзак — 23 січня 2026, 18:24
У п'ятницю, 23 січня, відбулися чергові матчі другого етапу чемпіонату Європи з гандболу 2026, який приймають Данія, Швеція і Норвегія.

Так, у групі В збірна збірна Хорватії у надважкому поєдинку переграла команду Ісландії, вигравши лише в 1 м'яч.

Пізніше між собою зіграють Швейцарія та Угорщина, а закриватиме ігровий день протистояння Словенії зі Швецією.

Чемпіонат Європи з гандболу
Основний раунд, 23 січня
Група В

Ісландія – Хорватія 29:30 (15:19)

  • 19:00 Швейцарія – Угорщина
  • 21:30 Словенія – Швеція

Нагадаємо, вчора, 22 січня, відбулися перші матчі в групі А.

В основному раунді команди розділені на дві групи по шість команд. У кожній групі збірні проведуть ще по чотири матчі проти тих суперників, з якими не зустрічалися на попередній стадії.

