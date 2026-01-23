Хорватія у надважкому матчі перемогла Ісландію на основному етапі Євро-2026

У п'ятницю, 23 січня, відбулися чергові матчі другого етапу чемпіонату Європи з гандболу 2026, який приймають Данія, Швеція і Норвегія.

Так, у групі В збірна збірна Хорватії у надважкому поєдинку переграла команду Ісландії, вигравши лише в 1 м'яч.

Пізніше між собою зіграють Швейцарія та Угорщина, а закриватиме ігровий день протистояння Словенії зі Швецією.

Чемпіонат Європи з гандболу

Основний раунд, 23 січня

Група В

Ісландія – Хорватія 29:30 (15:19)

19:00 Швейцарія – Угорщина

21:30 Словенія – Швеція

Нагадаємо, вчора, 22 січня, відбулися перші матчі в групі А.

В основному раунді команди розділені на дві групи по шість команд. У кожній групі збірні проведуть ще по чотири матчі проти тих суперників, з якими не зустрічалися на попередній стадії.