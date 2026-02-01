Данія перемогла Німеччину та завоювала золото Євро-2026 з гандболу

Данія – Німеччина у фіналі Євро-2026 з гандболу

У неділю, 1 лютого, відбувся фінал чемпіонату Європи-2026 з гандболу, у якому Данія протистояла Німеччині.

Перша половина вирішальної зустрічі була за Данією, яка закінчила тайм із різницею у два м'ячі. Друга частина матчу також була за номінальними господарями фінального поєдинку.

Данія впевнено перемогла Німеччину та тріумфувала на Євро-2026 з гандболу.

Чемпіонат Європи-2026 з гандболу

Фінал, 1 лютого

Данія – Німеччина 34:27 (18:16, 16:11)

Відзначимо, що це вже третє золото в історії Данії. Раніше збірна перемагала на Євро у 2008-му та 2012-му роках. Більше тріумфували на чемпіонатах Європи лише Швеція (5) та Франція (4).

Також без нагород із чемпіонату Європи не поїхала збірна Хорватії, яка мінімально переграла Ісландію у матчі за третє місце.

Нагадаємо, що Україна припинила свій шлях на континентальній першості ще у груповому раунді. "Синьо-жовті" посіли останнє четверте місце у квартеті С, не набравши жодного балу.