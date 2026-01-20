Швейцарія розтрощила Чорногорію, Польща поступилась Італії на Євро-2026
У вівторок, 20 січня, відбулися матчі третього туру чемпіонату Європи з гандболу 2026, який приймають Данія, Швеція і Норвегія.
Збірна Швейцарії здобула першу перемогу на турнірі, розгромивши Чорногорію. Північна Македонія у напруженому матчі обіграла Румунію, проте не змогла вийти у плейоф, а Італія мінімально обіграла Польщу.
Чемпіонат Європи з гандболу
Груповий етап, 3 тур, 20 січня
Група А
Північна Македонія – Румунія 24:23 (13:9)
21:30 Данія – Португалія
Група D
Чорногорія – Швейцарія 26:43 (16:22)
21:30 Словенія – Фарерські острови
Група F
Польща – Італія 28:29 (13:15)
21:30 Угорщина – Ісландія
Нагадаємо, напередодні збірна України поступилась Чехії та завершила виступ на турнірі.