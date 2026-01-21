Нідерланди переграли Грузію на Євро-2026

У середу, 21 січня, відбулися матчі третього туру чемпіонату Європи з гандболу 2026, який приймають Данія, Швеція і Норвегія.

Збірна Нідерландів здобула свою першу перемогу на турнірі, обігравши команду Грузії. Для обох команд гра не мала турнірного значення, адже вони вже втратили шанс на вихід в плейоф.

Чемпіонат Європи з гандболу

Груповий етап, 3 тур, 21 січня

Група Е

Нідерланди – Грузія 31:26 (18:15)

21:30 Швеція – Хорватія

Збірна України завершила виступ на чемпіонаті Європи 2026 з гандболу на останньому місці квартету С. Через це підопічні Вадима Бражника розпочнуть кваліфікацію на чемпіонат світу 2027 з першого раунду матчем проти Словаччини.

Нагадаємо, що свій перший матч на турнірі збірна України програла господарям першості норвежцям з розгромним рахунком 22:39, а в наступній грі "синьо-жовті" поступилися Франції, що стало найбільшою поразкою в історії України. В останньому матчі збірна програла Чехії, вилетівши з турніру з нулем набраних балів.