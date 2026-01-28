Португалія перемогла Іспанію, а Ісландія здолала Словенію у межах основного етапу Євро-2026
У середу, 28 січня, відбулися останні матчі основного раунду чемпіонату Європи-2026 з гандболу.
У групі А Португалія впевнено перемогла Іспанію з рахунком 35:27. У першому таймі "Фурія Роха" програвала суперникам з різницею у чотири м'ячі. Португальці збільшили свою перевагу у другій половині зустрічі, завершивши гру з розривом +7.
У паралельному матчі групи В Ісландія здолала Словенію. Дебют поєдинку був за балканцями, які повели в рахунку. Проте "вікінги" зуміли відновити паритет та перехопити ініціативу. На перерву команди пішли за рахунку 18:16 на користь Ісландії. У другій половині матчі ісландці розвинули свій успіх та завершили гру з відривом у +8.
Збірна Ісландії гарантувала вихід у півфінал Євро-2026, адже не опуститься нижче другого місця у групі В.
Чемпіонат Європи з гандболу
Основний раунд, 27 січня
Група В
Іспанія – Португалія 27:35 (12:16, 15:19)
Словенія – Ісландія 31:39 (15:18, 15:21)
Відзначимо, що 28 січня свої поєдинки основного раунду Євро-2026 з гандболу зіграють решта команд групи А та В.