Португалія перемогла Іспанію, а Ісландія здолала Словенію у межах основного етапу Євро-2026

У середу, 28 січня, відбулися останні матчі основного раунду чемпіонату Європи-2026 з гандболу.

У групі А Португалія впевнено перемогла Іспанію з рахунком 35:27. У першому таймі "Фурія Роха" програвала суперникам з різницею у чотири м'ячі. Португальці збільшили свою перевагу у другій половині зустрічі, завершивши гру з розривом +7.

У паралельному матчі групи В Ісландія здолала Словенію. Дебют поєдинку був за балканцями, які повели в рахунку. Проте "вікінги" зуміли відновити паритет та перехопити ініціативу. На перерву команди пішли за рахунку 18:16 на користь Ісландії. У другій половині матчі ісландці розвинули свій успіх та завершили гру з відривом у +8.

Збірна Ісландії гарантувала вихід у півфінал Євро-2026, адже не опуститься нижче другого місця у групі В.

Чемпіонат Європи з гандболу

Основний раунд, 27 січня

Група В

Іспанія – Португалія 27:35 (12:16, 15:19)

Словенія – Ісландія 31:39 (15:18, 15:21)

Відзначимо, що 28 січня свої поєдинки основного раунду Євро-2026 з гандболу зіграють решта команд групи А та В.