Лідери збірної Бразилії прокоментували складну перемогу над Україною у матчі 1/2 фіналу ЧС-2024

Представники збірної Бразилії з футзалу прокоментували перемогу (3:2) над збірною України у півфіналі ЧС-2024.

Їхні слова цитує сайт FIFA.

" Україна – чудова команда, вони доставляли нам багато проблем, але ми зберігали концентрацію весь час. Тепер у нас є шанс увійти в історію, завоювати шосту перемогу на чемпіонаті світу", – сказав Марлон.

"Це неймовірне відчуття. Ми вийшли на другий тайм, дивлячись один одному в очі зі словами: "Ми – Бразилія". Ми повинні були боротися за цю перемогу", – заявив вінгер Леандро Ліно.

"Ми раніше не проходили через складну ситуацію, але ми показали, що готові до неї. Було дуже важко, коли програвали, але тепер ми там, де хотіли бути – у фіналі. Ми дуже пишаємося роботою, яку ми робимо, і тепер ми повинні спробувати виграти цей титул", – додав Дієго.

На Чемпіоні можна почитати післяматчеві коментарі капітана збірної Миколи Микитюка та головного тренера Олександра Косенка. Огляд гри можна переглянути ТУТ.

Зазначимо, що Україна вдруге в історії грала у півфіналі чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося у 1996 році, тоді "синьо-жовті" посіли 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.

У матчі за третє місце Україна зіграє проти невдахи у парі Аргентина – Франція. Матч пройде завтра, 3 жовтня, о 18:00 за київським часом.

Бронзовий та золотий фінали відбудуться в один день – 6 жовтня. Збірна України побореться за медалі о 15:30 за київським часом, а "селеасо" вперше за 12 років спробують завоювати титул чемпіонів світу з футзалу о 18:00.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4).