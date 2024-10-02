Микитюк: Грали гідно, вірили, що можемо обіграти Бразилію

Гравець збірної України з футзалу Микола Микитюк підбив підсумки гри з Бразилією (2:3) у матчі 1/2 фіналу ЧС-2024.

Слова футзаліста наводить Суспільне Спорт.

"Звичайно, ми готувалися, розбирали суперника та грали гідно. Намагалися нав'язати свою гру. Я впевнений, що кожен гравець вірив, що можемо обіграти збірну Бразилії. Чому не можемо обігравати? Я вважаю, можемо і Бразилію, і Іспанію здолати. Можемо конкурувати з усіма. Уся справа у психології. Тепер потрібно відновитись до останньої гри. Хочу подякувати всім уболівальникам, які вірили в нас, підтримували. Також дякую нашим ЗСУ, які зараз боронять нас від країни-терориста – Росії. Поразка нас не придушить. Це вже минула гра. Ми продовжуємо працювати", – сказав Микитюк.

Зазначимо, що Україна вдруге в історії грала у півфіналі чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося у 1996 році, тоді "синьо-жовті" посіли 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.

У матчі за третє місце Україна зіграє проти невдахи у парі Аргентина – Франція. Матч пройде завтра, 3 жовтня, о 18:00 за київським часом.

Бронзовий та золотий фінали відбудуться в один день – 6 жовтня. Збірна України побореться за медалі о 15:30 за київським часом, а "селеасо" вперше за 12 років спробують завоювати титул чемпіонів світу з футзалу о 18:00.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4).