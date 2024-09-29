Україна вдруге в історії вийшла до півфіналу чемпіонату світу

Збірна України з футзалу у матчі 1/4 фіналу ЧС-2024 обіграла Венесуелу (9:4) і вдруге за історію пробилася до півфіналу світової першості.

Раніше подібний успіх "синьо-жовті" показали у 1996 році. Тоді у півфіналі була поразка від Іспанії (1:4), а у матчі за третє місце не вдалося обіграти Росію (2:3).

Варто відзначити, що на ЧС-2000 збірна Україна не кваліфікувалася. На Мундіалі-2004 вдалося посісти шосте місце, через 4 роки було восьме місце, а на ЧС-2012 українці фінішували п'ятими.

Досить невдалим видався чемпіонат світу 2016, на якому "синьо-жовті" фінішували тринадцятими. На ЧС-2021 не вдалося подолати кваліфікацію.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті. В 1/8 фіналу "синьо-жовті" здолали збірну Нідерландів з рахунком 1:3.