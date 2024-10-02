Косенко прокоментував поразку збірної України від Бразилії у матчі 1/2 фіналу ЧС-2024

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко поділився емоціями від матчу проти Бразилії у межах 1/2 фіналу, в якому "синьо-жовті" зазнали прикрої поразки (2:3).

Слова фахівця цитує Суспільне Спорт.

"Дуже прикро програвати в таких матчах, де ми були як мінімум не слабшими. Мінімум. Іноді виглядали і краще, ніж бразильці. Моя суб'єктивна думка. Хлопці виклалися, але не вистачило реалізації за рахунку 2:2. Забили б, то могли б розраховувати на перемогу. За хлопців прикро, вони віддали все, заслуговували на більше. Матч за бронзу? Ми мали на Євро такий шанс, ми не виграли. Тепер є шанс на чемпіонаті світу. Подивимося, хто буде суперником. Думаю, кожен гравець хоче на позитиві та з медаллю повернутися на Батьківщину ", – сказав Косенко.

Зазначимо, що Україна вдруге в історії грала у півфіналі чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося у 1996 році, тоді "синьо-жовті" посіли 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.

У матчі за третє місце Україна зіграє проти невдахи у парі Аргентина – Франція. Матч пройде завтра, 3 жовтня, о 18:00 за київським часом.

Бронзовий та золотий фінали відбудуться в один день – 6 жовтня. Збірна України побореться за медалі о 15:30 за київським часом, а "селеасо" вперше за 12 років спробують завоювати титул чемпіонів світу з футзалу о 18:00.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4).