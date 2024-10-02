Чудовий постріл Чернявського та сейви Сухова: огляд матчу Україна – Бразилія

У матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу з футзалу збірна України зазнала прикрої поразки від Бразилії (2:3).

"Селесао" першими відкрили рахунок, але після перегляду повтору арбітри скасували гол Ліно. Під кінець першого тайму Чернявський наважився на дальній удар, чим здивував голкіпера бразильців.

На жаль, на початку другої половини гри Бразилія відновила паритет, а згодом і вийшла вперед. На 29 хвилині гри пресинг від команди Косенка змусив захист суперників допустити помилку, що дозволило Корсуну забити.

Останнє слово залишилося за "селесао". Дієго забив вирішальний гол у грі.

Огляд матчу

Чемпіонат світу 2024 з футзалу

1/2 фіналу, 2 жовтня

Україна – Бразилія 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Чернявський, 1:1 - 21 автогол Семенченко, 1:2 – 23 Дієго, 2:2 - 29 Корсун, 2:3 – 36 Дієго

На Чемпіоні можна почитати післяматчеві коментарі капітана збірної Миколи Микитюка та головного тренера Олександра Косенка.

Зазначимо, що Україна вдруге в історії грала у півфіналі чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося у 1996 році, тоді "синьо-жовті" посіли 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.

У матчі за третє місце Україна зіграє проти невдахи у парі Аргентина – Франція. Матч пройде завтра, 3 жовтня, о 18:00 за київським часом.

Бронзовий та золотий фінали відбудуться в один день – 6 жовтня. Збірна України побореться за медалі о 15:30 за київським часом, а "селеасо" вперше за 12 років спробують завоювати титул чемпіонів світу з футзалу о 18:00.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4).