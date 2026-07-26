Кейн, Мессі, Ямаль чи Мбаппе: хто заслужив на Золотий м'яч сезону-2025/2026

Підійшов до завершення футбольний сезон-2025/2026. І хоча українські вболівальники вже кілька тижнів слідкують за баталіями місцевих клубів у єврокубках, саме фінал чемпіонату світу визначав завершення чергової кампанії багатьма улюбленої гри з м'ячем.

Ще перед фінальним поєдинком між Іспанією та Аргентиною багатьох почало цікавити питання найпрестижнішої індивідуальної нагороди у світовому футболі – Золотий м'яч або Ballon d'Or в оригіналі.

Що важливіше, командні досягнення чи індивідуальна статистика? А можливо головним фактором буде вплив на результат у вирішальних матчах, чи ідеальна репутація гравця?

Чемпіон вирішив розібратися з тим, як визначали переможців Золотого м'яча раніше і підібрати 10 кандидатур, що за тими чи іншим причинам можуть заслужити на вручення такої жаданої для багатьох нагороди цьгого року.

Хто і як отримував Золотий м'яч протягом останніх років

Звичайно згадувати про часи Стенлі Метьюза та Альфредо Ді Стефано ми не будемо, а зосередимось на більш сучасних прикладах, які досі залишаються в пам'яті.

ЗМ-2026 стане лише п'ятим, що вручатиметься за підсумками ігрового сезону, а не року, тобто до уваги беруться результати з 1 серпня 2025 року по 31 липня 2026-го. Вручатимуть цьогорічну нагороду вже 26 жовтня в Лондоні, а кандидатів оголосять ще раніше.

Вже традиційно визначатимуть переможців журналісти з різних країн. Кожен з них сформує свою десятку найкращих футболістів сезону і відповідно до розташування цих гравців у рейтингу вони отримають певні бали:

15 очок; 12 очок; 10 очок; 8 очок; 7 очок; 5 очок; 4 очки; 3 очки; 2 очки; 1 заліковий бал.

Критерії вибору також відомі вже кілька років:

Індивідуальний перформанс; Командні досягнення; Клас та чесна гра.

Чи має переважати щось при виборі, чи всі критерії мають зважатися одночасно – невідомо. Проте це дозволяє нам відокремити певних гравців, що можуть увійти до обговорення хто все ж найкращий гравець світу сезону-2025/2026.

Тим паче ми можемо подивитись на результати минулих років і спробувати знайти певні закономірності.

2025. Перемагає Усман Дембеле з відривом у 300 балів. Француз минулого сезону провів фантастичну кампанію в Лізі чемпіонів, завоювавши першого "вухастого" з парижанами, попутно забравши ще Лігу 1 та Кубок Франції. Він був найкращим бомбардиром команди та відзначався у найважливіших матчах плейоф, а тому сумнівів у його успіху на церемонії Ballon d'Or не було.

Усман Дембеле Getty Images

2024. Перемагає Родрі з відривом від Вінісіуса всього в 41 бал. Ось тут все вже було не так очевидно. Іспанець став чемпіоном Європи та забрав нагороду найкращому гравцю турніру, а Вінісіус виграв з Реалом Лігу чемпіонів, ставши головним героєм "вершкових" у плейоф.

Одним з факторів, чому бразилець не став володарем Золотого м'яча, а Реал влаштував скандал і не поїхав на церемонію в останній момент, стала та сама "чесна гра" у критеріях, чим Вінісіус не славиться. Бразилець навпаки був і залишається доволі брудним і провокативним гравцем на полі, що впливає на його репутацію.

Родрі Getty Images

2023. Перемагає Ліонель Мессі з відривом в 105 балів від Ерлінга Голанда. Тут ситуація склалась ще цікавішою. Легенда Барселони та збірної Аргентини виграв свій перший чемпіонат світу в грудні 2022-го, а норвежець завершив кампанію-2022/2023 з треблом, першою для Манчестер Сіті Лігою чемпіонів в історії та феноменальною статистикою.

Проблем з фейр-плеєм у Голанда не було, а ось виступу на мундіалі могло не вистачити, щоб боротись за нагороду найкращому футболісту світу.

Ліонель Мессі з дітьми Getty Images

2022. Переможець Карім Бензема з відривом у 356 балів. Тут інтриги не було, Реал виграв Лігу чемпіонів та чемпіонат, а Бензема був головною зіркою та ключовим гравцем у Мадриді. Не відомо чи пощастило французу з тим, що ЧС-2022 перенесли на листопад-грудень, можливо тоді його нагорода була б не такою очевидною.

Карім Бензема Getty Images

2021. Переможець Ліонель Мессі з відривом в 33 бали. Що цікаво, то тріумфатор Ліги чемпіонів того сезону не був навіть другим, найближчий Жоржиньо відставав на понад 100 очок від другого Левандовського. Італійцю потрапити в трійку допомогло ще виграшне Євро, однак перебити перший міжнародний трофей Мессі, а саме Копа Америку-2021 йому не вдалось.

Ліонель Мессі Getty Images

Левандовський у сезоні-2020/2021 видав неймовірну статистику, забивши 41 гол у чемпіонаті (до нього такі цифри в сучасній історії демонстрували лише Мессі двічі та одного разу Роналду). Однак травма, що завадила зіграти проти ПСЖ у 1/4 ЛЧ та ранній виліт з найпрестижнішого клубного турніру завадив боротись за омріяний ЗМ, який поляк так і не отримав у ковідний 2020 рік.

Хто боротиметься за Золотий м'яч-2026

Як ми з'ясували протягом останніх 5 років Золотий м'яч вигравали найяскравіші гравці, що здобували найпрестижніші турніри року: чемпіонат світу, Євро/Копа Америка та Ліга чемпіонів. При чому переможці міжнародних трофеїв перемагали частіше – в усіх трьох роках, коли такі турніри розігрувались

Тому й почнемо саме з гравців збірної Іспанії, що найімовірніше потрапить до переліку на виграш престижної нагороди від France Football.

Родрі

І першим в нашому списку буде найкращий гравець чемпіонату світу та переможець Золотого м'яча-2024. Родрі є взірцем для молоді та футболістів навколо, за показником "Class & Fair Play" навряд чи є йому рівні. До того ж він має велике досягнення зі збірною та невелике з клубом, мова йде про виграний мундіаль та Кубок Англії.

Родрі Getty Images

Ситуація схожа на 2024-й, хоча там у доробку іспанця ще був виграний чемпіонат Англії, що оцінюється куди вище за національний кубок.

До того ж Родрі левову частку сезону провів у лазареті, відновлюючись від нескінчених травм і навіть після завершення ЧС іспанець відправився на операційний стіл. Хоча для красивої історії це можна розвернути йому і на користь. Сам іспанець після завершення ЧС-2026 заявив:

"Хотілося б, щоб наступні покоління побачили: гравець може торкнутися неба, опинитися в пеклі, а потім знову повернутися. Це історія подолання", – сказав Родрі.

Ламін Ямаль

Ще один фаворит на здобуття Золотого м'яча. Ямаль вже минулого року був другим, хоча це рішення чимало фанатів оскаржувало, вважаючи, що партнер іспанця по Барселоні Рафінья заслужив бути вище.

Однак Рафінья на чемпіонаті світу-2026 травмувався і збірна Бразилії вилетіла, а ось Ламін Ямаль відіграв майже весь турнір і виграв мундіаль у 19 років. До того ж за плечима іспанця ще чемпіонат Іспанії та Суперкубок країни.

З індивідуальною статистикою в Ямаля також все яскравіше за Родрі – найкращий асистент Ла Ліги та 4 бомбардир чемпіонату.

А ось де Ямаль просідав, то це у великих матчах. В Лізі чемпіонів іспанець мав всього 10 гольових дій, а на чемпіонаті світу всього 1 асист. Не найкращий доробок для найзірковішого гравця "Фурії Рохи", проте можливо і цього вистачить, щоб стати наймолодшим в історії володарем ЗМ.

Фабіан Руїс

Найменш очевидний представник збірної Іспанії у списку, однак потрапив він сюди, як і колись Жоржиньо. Фабіан Руїс хоч і провів лише 20 матчів у Лізі 1 та пропустив 8 з 17 матчів Ліги чемпіонів через травму, але є лише єдиним футболістом, що завоював усі престижні командні трофеї цього року. Ба більше, іспанець не програє у великих турнірах з Євро-2024, після якого він здобув дві Ліги чемпіонів поспіль та чемпіонат світу.

На мундіалі, що цікаво, Руїс витіснив з основи одного з найкращих півзахисників світу Педрі, який ще минулого року в голосуванні на Золотий м'яч навіть без виграної Ліги чемпіонів посідав місце вище.

Хвіча Кварацхелія

З гравцями збірної Іспанії завершили, хоч ще деякі з них і можуть потрапити до десятки найсильніших через завоювання найпрестижнішого трофея сезону, однак якщо взяти інші критерії, то достойніших кандидатів може бути значно більше. Один з таких Хвіча Кварацхелія.

Грузинський вінгер ПСЖ був одним з найяскравіших гравців сезону, особливо у вирішальних стадіях Ліги чемпіонів, що колись наблизили Вінісіуса до нагороди.

16 гольових дій у найпрестижнішому клубному турнірі Європи та безпосередній внесок у практично кожній грі плейоф. Хвіча зачаровував своїм дриблінгом та приносив парижанам результат.

Ймовірно в сезон без міжнародних турнірів Кварахцелія був би головним кандидатом на Золотий м'яч, а так він точно має бути в десятці, однак нижче героїв Іспанії. І хоча в ситуації з грузином може бути поправка на слабку збірну, але у 2023-му цей аргумент не допоміг Голанду в боротьбі за нагороду.

Усман Дембеле

Чинний володар Золотого м'яча, на відмінну від свого грузинського партнера по команді, має навпаки максимально зіркову та сильну національну команду.

Усман Дембеле має чимало досягнень у своєму пасиві, щоб входити до переліку найкращих гравців сезону. Тут і Ліга чемпіонів з ПСЖ, хоч вже за меншого вкладу самого Дембеле, і півфінал чемпіонату світу зі збірною Франції.

Однак саме 1/2 фіналу і має стати найбільшою перепоною до потрапляння в шорт-лист журналістів, що обиратимуть найкращого.

Дембеле провів достойний сезон на індивідуальному рівні, хоч і слабше за попередній, однак додав до свого доробку ще 8 гольових дій на мундіалі.

Можливо в разі перемоги на головному турнірі 4-річчя Дембеле знову потрапив би щонайменше до трійки претендентів, але тоді ймовірно він би поступався своєму зірковому партнеру по збірній Франції…

Кіліан Мбаппе, Дідьє Дешам та Усман Дембеле Getty Images

Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе точно один з найкращих за критерієм "індивідуальний перформанс". Судіть самі: найкращий бомбардир Ла Ліги, найкращий бомбардир Ліги чемпіонів, найкращий бомбардир чемпіонату світу, другий найкращий асистент мундіалю.

Наче успішна кампанія видалась, але лише для самого Мбаппе, якого фанати прозвали диктатором.

50 голів на цих трьох великих турнірах не принесли ні Реалу, ні збірній Франції трофеїв, а отже в "командних досягненнях" у француза нуль, та й з чесною грою проблеми.

Протягом всього сезону Мбаппе був оповитий скандалами та конфліктами в роздягальні Реала, що привело в Мадрид вже четвертого тренера за 2 роки виступів Кіліана в іспанському клубі.

То якщо не Мбаппе, можливо у Франції є кандидатури з кращою репутацією?

Майкл Олізе

Зараз Олізе якраз сватають в Реал, хоча навряд чи Баварія захоче віддавати талановитого вінгера.

Француз, що народився в Лондоні, після звання найкращого молодого гравця Бундесліги завоював і повноцінну нагороду MVP чемпіонату. І не дарма – 15 голів та 20 асистів протягом одного сезону. Їх зв'язка з Гаррі Кейном наводила страх на всіх протягом кампанії-2025/2026 і думки про требл витали на вустах журналістів та вболівальників.

Однак після домінації в чемпіонаті підопічні Венсана Компані зіштовхнулись із жорсткою реальністю, де ПСЖ був кращою командою в півфіналі Ліги чемпіонів, а Олізе не міг нічого зробити проти Нуну Мендеша та оборони парижан загалом. Це стало першим великим ударом по амбіціях Олізе в боротьбі за Золотий м'яч.

Після чого настав чемпіонат світу, місце де все починається знову. І Олізе знову сяяв – 7 гольових передач за турнір, Майкл побив рекорд самого Пеле за цим показником. Однак знову півфінал і цього разу на шляху стала Іспанія. Олізе запам'ятався лише катастрофічним показником втрат м'яча. Знову вінгер Баварії оступився в найпотрібніший для його команди момент.

Якби не ці два протистояння, то цілком ймовірно, що серед французької трійки саме Олізе завоював би ЗМ, однак тепер 24-річний вінгер задовольнятиметься місцем у першій десятці.

Ерлінг Голанд

Ще один молодий гравець із фантастичною статистикою, за сумісництвом лідер збірної Норвегії та головна зірка соцмереж літа-2026.

Ерлінг Голанд цього сезону забив усього 38 голів в усіх турнірах за Манчестер Сіті, що є доволі низьким показником за мірками норвежця.

І навіть без великих трофеїв ми не могли не згадати про фантастичний забіг Голанда та збірної Норвегії на чемпіонаті світу-2026.

Ерлінг Голанд Getty Images

7 голів та чвертьфінал для Норвегії став одним з найяскравіших перформансів на цьому мундіалі, тому кілька журналістів точно захочуть включити Голанда у свій список претендентів на ЗМ.

Але Ерлінг точно не був головною зіркою останнього чемпіонату світу.

Ліонель Мессі

Звичайно ми про нього. Ліонель Мессі протягом турніру побив рекорд Мірослава Клозе, і хоч Мбаппе випередив його в півфінальному матчі, звання другого найкращого бомбардира в історії чемпіонатів світу та найкращого асистента в історії мундіалів у аргентинця не відібрати.

Так, Мессі вже не виступає в Європі, однак в МЛС він беззаперечно найкращий гравець. 29 голів, 19 асистів, чемпіонство та звання MVP. Аргентинець був на голову вище за всіх в США на клубному рівні, а також у 39-річному віці зумів стати головною зіркою в США і на міжнародному.

8 голів та 4 асисти, другий показник в обох критеріях, а також срібло мундіалю. Радше за все Мессі знову буде в першій п'ятірці серед претендентів на Золотий м'яч, однак командних досягнень аргентинській легенді може не вистачити в очах журналістів, що обиратимуть наступного володаря ЗМ.

Сльози Ліонеля Мессі після виходу Аргентини в 1/4 фіналу ЧС-2026 Getty Images

Гаррі Кейн

А завершити ми б хотіли тим, хто на думку букмекерів зараз є головним фаворитом на завоювання Золотого м'яча.

Гаррі Кейн один з не багатьох, хто може помірятись з Родрі за критерієм "чесної гри", а його індивідуальний перформанс перевершив усі очікування.

За сезон-2025/2026 англійський форвард, якому 28 липня виповниться 33 роки, забив шалені 73 голи. Більше в межах одного сезону відзначався лише Ліонель Мессі в кампанії-2011/2012. Тоді 25-річний аргентинець завершив сезон з 82 голами.

Гаррі Кейн з відривом став найкращим бомбардиром Бундесліги, став другим найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів та завершив чемпіонат світу з 6 голами, побивши національні рекорди.

Гаррі Кейн Getty Images

Якби за плечима Кейна була Ліга чемпіонів, або чемпіонат світу, то сумнівів у його нагородженні в рідному Лондоні не було б. Однак Гаррі завершив сезон без великих командних здобутків, а отже переможець Золотого м'яча-2026 може усіх нас здивувати.

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Замість підсумку хотілося б зауважити, що кожен володар Золотого м'яча визначається людьми, будь-то журналісти, чи капітани та тренери збірних, як у період 2010-2015, а отже 100% об'єктивності немає, не було і не буде.

Тим паче, що критерії не є достатньо конкретними, щоб оцінювати всіх в одній площині, а тому не виключаємо, що хтось поставить на перше місце 39-річного Ліонеля Мессі з його фантастичним перформансом на ЧС, хтось оцінить вище індивідуальні здобутки Гаррі Кейна, а для когось командні успіхи Фабіана Руїса переважать.

У кінцевому випадку ніхто не згадуватиме всіх деталей сезону, а пам'ятати будуть лише володаря того самого Ballon d'Or-2026.