Найкращий гравець ЧС-2026 перенесе операцію через травму спини

Півзахисник збірної Іспанії Родрі вимушений буде перенести операцію через травму спини.

Про це повідомляє The Athletic.

Терміни його відновлення невідомі. Як зазначається, хавбек має невизначене майбутнє щодо того, чи продовжить він кар'єру в Манчестер Сіті в наступному сезоні. Його угода з клубом чинна ще на один рік – до червня 2027 року.

Нагадаємо, що Родрі разом зі збірною Іспанії виграв цьогорічний чемпіонат світу. За підсумками турніру його визнали найкращим гравцем світової першості.

Окрім цього, іспанець став третім футболістом в історії, який зумів тріумфувати на мундіалі, чемпіонаті Європи та стати власником "Золотого м'яча".

У сезоні-25/26 хавбек провів на клубному рівні 33 матчі, у яких забив 2 м'ячі. Значну частину кампанії він пропустив через травми.

Додамо, напередодні стало відомо, що Родрі погодився перейти до мадридського Реала, проте переговори між клубами щодо цього трансферу ще не відбулися.