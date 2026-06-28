Кейн став найкращим бомбардиром Англії на ЧС

Гаррі Кейн вийшов на перше місце у рейтингу найкращих бомбардирів в історії збірної Англії на чемпіонатах світу.

На 67-й хвилині форвард мюнхенської Баварії подвоїв перевагу команди Томаса Тухеля у матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2026 проти Панами, встановивши остаточний рахунок протистояння – 2:0 на користь англійців.

Цей гол став для Кейна 11-м у футболці національної команди на Мундіалях (в 14 іграх). Гаррі вдалося стати одноосібним найкращим бомбардиром Англії, випередивши Гарі Лінекера, у якого за спиною 10 м'ячів на ЧС.

Трійку найкращих замикає Джефф Герст (5 голів).

Загалом за спиною Кейна 82 результативні удари у 117 іграх за команду "трьох левів".

Додамо, що Англія вийшла до плейоф ЧС-2026 із першої позиції групи L, обігнавши Хорватію, Гану та Панаму.

Раніше повідомлялося, що ганський шаман Нана Кваку Бонсам наклав прокляття на зіркового Кейна перед грою Англії проти Гани. Та зустріч закінчилася нульовою мировою, а Гаррі пішов із поля без забитих м'ячів. Згодом стало відомо, що він зняв своє прокляття з англійського нападника.