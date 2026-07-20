Родрі – найкращий гравець чемпоінату світу-2026

Півзахисник збірної Іспанії та Манчестер Сіті Родрі був визнаний найкращим гравцем чемпіонату світу-2026.

Капітан "Фурії Рохи" був нагороджений після переможного фіналу ЧС-2026 проти Аргентини, де іспанці здобули мінімальну перемогу 1:0.

Протягом Турніру Родрі став ключовим гравцем іспанської команди, яка пропустила всього 1 гол за турнір.

Rodri wins the World Cup Golden Ball.



Best. Player. In. The. Tournament. 🌟 pic.twitter.com/KxZkz9cdJs — B/R Football (@brfootball) July 19, 2026

Опорний півзахисник виходив у стартовому складі в усіх матчах і двічі був замінений, у стартовій грі з Кабо-Верде на 87-й хвилині та в екстратаймах фіналу.

Зауважимо, що MVP фіналу ЧС-2026 став Ферран Торрес, який забив переможний гол у додатковий час.

На переможному чемпіонаті Європи-2024 Родрі також отримав нагороду найкращого гравця турніру після чого хавбек виграв Золотий м'яч.

Нагадаємо, що найкращим бомбардиром змагань став Кіліан Мбаппе, який відзначився 10 забитими голами, найбільше асистів здійснив ще один гравець збірної Франції Майкл Олізе.

Найкращим молодим гравцем визнали центрального захисника Барселони Пау Кубарсі, а Унаї Сімон став найкращим воротарем турніру.