Обережно, диктатор: Кіліан Мбаппе забиває голи, але позбавляє Реал трофеїв

Мадридський Реал найімовірніше вдруге поспіль завершить сезон без великих трофеїв.

Королівський клуб вилетів з Ліги чемпіонів від Баварії; з Кубку короля – від Альбасете, а у Ла Лізі відстає від Барселони на 9 очок.

Для мадридців такий відтинок – аномалія, і в клубі б'ють на сполох.

Хто ж винний?!

Ну, не може ж це бути Кіліан Мбаппе, який забиває за графіком молодого Кріштіану Роналду? Не може, правда?...

***

Альваро Арбелоа зараз не позаздриш – йому треба брехати людям прямо в очі.

"Мені нема в чому дорікнути Кіліану. Він повністю віддавався в захисті, дуже наполегливо працював. Я повністю задоволений його грою", – каже тренер Реала.

Точніше, не так – "тренер" Реала.

У поточній конфігурації на "Бернабеу", якщо наставник хоче бути справді головним в роздягальні, то його зливають. Тому-то Арбелоа говорить не правду, а те, що хоче почути Кіліан Мбаппе.

Він ого-го як працював у матчі з Баварією! Не вірите? Тоді подивіться на переможний гол Луїса Діаса. Бачите тут "наполегливу працю" француза? Як це не бачите? А вона є...

April 16, 2026

І отак Арбелоа проживає кожен день на посту.

Щоб не вигнали.

Тим часом в мережі завірусилося інше відео з Мюнхена, де ми бачимо, можливо, найбільшого егоїста з усіх, хто коли-небудь грав в ЛЧ. Так показово Вінісіуса ще не ігнорували ніколи в його кар'єрі.

Тьєррі Анрі – фанат Мбаппе з часів Монако, але й він начисто шокований грою з Баварією:

"Погляньте, де він знаходиться і приймає м'яч. Не на позиції дев'ятки. Подивіться, де він стоїть. Знову! Там постійно є кілька гравців, йому не слід там бути. Залишся в центрі! Але він любить грати ліворуч. Як Вінісіус.

Подивіться, зараз м'яч буде в Камавінги. Це найбільш висунутий вперед гравець. Так не має бути. Але Кіліан знову на фланзі. Просто спробуй же грати поблизу штрафного! Напруж їх! Будь там! М'яч на фланзі, а тепер забігай! Замикай! Але він навіть не прочитав передачу".

Те, про що говорить Анрі, – основи гри центрфорварда.

Саме як центрфорвард Мбаппе переходив до Реала влітку 2024-го, коли пішов Хоселу.

Проте Кіліан далі грає у гібридній ролі, бо він так звик, і йому начхати.

***

Так-от і народився мем про "диктатора". Ви ж його бачили?

April 16, 2026

Йдеться про те, що Мбаппе керує клубами, як герой Саші Барона Коена – своєю Вадією.

Це смішно головно тому, що правдиво.

Вінісіусу Жуніору не позаздриш, як і Арбелоа, – через постійні зміщення Мбаппе ліворуч, він втратив простір для свого коронного маневру і якось не забивав у чемпіонаті 1200 хвилин. Ну, бо куди йому рухатися? На кого пасувати?

Ось теплова мапа Віні – типового лівого вінгера.

І поруч мапа дій Мбаппе – того, хто мав би стати адресатом для передач з флангів.

Теплові мапи Мбаппе й Вінісіуса в сезоні-2025/26, sofascore.com

Віні до такого явно не готовий. У 2022-му він був ключем до перемоги в ЛЧ, віддаючи асисти на Каріма Бензема, а в 2024-му – на Джуда Беллінгема, який виконував "фальшиву дев'ятку". Це на дві перемоги в ЛЧ більше, ніж має Кіліан.

Все, що треба Віні від Мбаппе – це щоб той відкривався під передачі в штрафному.

Зіграй він так – і це б дало Реалу баланс.

Але Мбаппе начхати.

***

Їх часто порівнюють, але, послухайте, це дуже різні гравці та люди.

Вінісіус буває огидним, але віддає всі сили задля команди. За активністю в обороні він серед найпрацьовитіших вінгерів Ла Ліги.

Натомість Мбаппе елегантний з пресою, але в захисті – ходяча комедія. CIES опублікувала антирейтинг гравців, які долають найменшу дистанцію при обороні відносно своїх партнерів. Так-от у топ-10 найбільш лінивих у світі 38-річний Мессі, 41-річний Роналду, пара клоунів із Росії та... Кіліан.

Ось дербі з Райо Вальєкано: у Мбаппе 0 прискорень у захисті, 0 підкатів, 0 перехоплень, 0 виносів зі штрафного, 0 заблокованих ударів. Всього за 90 хвилин – 2 дотики до м'яча в обороні!

І це його норма. Проти Жирони, Леванте, Осасуни цих дотиків було по 3; із Севільєю – 6, з Монако – 8.

Ба більше, Мбаппе ще й найменше в Реалі бігає (8,4 км за матч) та прискорюється (475 м за матч).

Хабі Алонсо восени 2025-го просив Кіліана працювати старанніше, і той навіть слухав його місяць-два. В ту пору його носили на руках, все йшло так добре. Але одне програне Класіко – і Мбаппе його зрадив.

Читайте також : Відео Фото Чемпіонський коридор і гравці-корпорації: Хабі Алонсо й Реал не підійшли один одному

У підсумку 2025 рік став для Реала найгіршим за подоланим кілометражем. Якщо у ЛЧ-2023/24 з віковими Модричем та Кроосом команда бігала на 3-4 км менше за суперників, то з Мбаппе відставання зросло до 10-12 км. Наприклад, у пам'ятному матчі на "Емірейтс", де солював Деклан Райс, Арсенал пробіг 113,9 км, а Реал – 101,2.

Зараз – те саме. Баварія-от намотала 110,9 км, тоді як Реал – 101,9.

Вам сказати, хто цього вечора пробіг найменше на дві команди? Чи самі здогадаєтесь?

При цьому й атака страждає, бо вдалий високий пресинг – це шанс на легкий гол. Барса забила на 19 м'ячів більше за Реал в тому числі завдяки роботі нападників там, де Мбаппе дивиться футбол. Це ж аномалія – він тисне на захисників рідше за 37-річного Левандовського!

Як пресингують нападники у Ла Лізі, laliga.com

І ні, це не тому, що він багато забиває, воно так не працює. Приміром, Гаррі Кейн забив за Баварію 51 гол у сезоні, виконав гігантську кількість підготовчої роботи в атаках, але продовжує пресингувати щоматчу.

Оборонна робота Гаррі Кейна в сезоні-2025/26, theanalyst.com

Ерлінг Голанд не славився оборонною роботою в Дортмунді й Зальцбурзі, але прислухався до побажань Пепа Гвардіоли в Ман Сіті. Це не завадило норвежцю забити 34 голи у сезоні-2025/26.

Оборонна робота Ерлінга Голанда в сезоні-2025/26, theanalyst.com

Хуліан Альварес з Атлетико – король високого пресингу. Аргентинець забиває менше (19), але кожна друга його дія в обороні веде до перехоплення м'яча.

Оборонна робота Хуліана Альвареса в сезоні-2025/26, theanalyst.com

А тим часом Мбаппе.... диктатор.

Працездатність Мбаппе неприємно вражає, theanalyst.com

***

І Флорентіно Пересу не позаздриш теж – це ж він привіз Мбаппе на "Бернабеу".

У Реала трохи старомодна структура без спортдира, отже навіть звинуватити когось іншого не вийде. Все – на Фло.

А трибуни, тим часом, не сліпі. Поки Мбаппе лікувався у березні, Мадрид переміг 5 разів поспіль, винісши вперед ногами Манчестер Сіті й Атлетико.

April 16, 2026

Це знову був той Реал, до якого привчив ще Карло Анчелотті – Вінісіус ожив і оформив два дублі; Феде Вальверде повернув собі дальній удар та вплив перед штрафним; навіть Рюдігер, здалося, помолодів.

Коли ж суперзірка повернулася – і 1:2 з Мальоркою, 1:2 з Баварією, 1:1 з Жироною, 3:4 з Баварією.

Ясно, що не тільки в ньому проблема, але, послухайте, це й не випадковість.

Так само не випадкові і 5 перемог Реала у 6 матчах Ла Ліги, коли в старті виходив агресивний проти м'яча Гонсало Гарсія. У хлопця талант, але він не грає. Йому теж не позаздриш.

"Тобі подобається Майкл Джордан? Так він тримав за яйця всіх одноклубників! Він працював на оборону, як проклятий! Допомагав команді! Будь як він", – мотивував Кіліана Луїс Енріке ще в ПСЖ, але не вийшло.

Як не вийшло і в Алонсо, а Арбелоа вже навіть не намагається. Він надто добре знає, що Мбаппе начхати.

***

Щит француза – 84 голи за неповні 2 сезони. Його критикам не позаздриш; на перший погляд вони виглядають по-дурному.

Але якщо копнути глибше...

У Ла Лізі-2023/24 Реал забив 87 голів, а у першому розіграші з Мбаппе – 78. Зараз у мадридців 65 за 7 турів до фінішу. Кіліан не зробив команду результативнішою, він лише перерозподілив голи на свою користь.

💥✨ Kylian Mbappé has scored 70 Champions League goals at 27 years old.



1️⃣🇵🇹 Cristiano Ronaldo (140 goals)

2️⃣🇦🇷 Lionel Messi (129 goals)

3️⃣🇵🇱 Robert Lewandowski (109 goals)

4️⃣🇫🇷 Karim Benzema (90 goals)

5️⃣🇪🇸 Raúl (71 goals)

6️⃣🇫🇷 Kylian Mbappé (70 goals) pic.twitter.com/6h8e34XQBM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2026

І що без "penalty a favor del Real Madrid"? Зараз у француза ті ж 15 голів з гри в Ла Лізі-2025/26, що й у другого нападника Барси Феррана Торреса. Вже не так круто, еге ж?

Додаткова броня Кіліана – його хитрість. Ледь не в кожному інтерв'ю він проголошує правильні речі:

"Я гравець, який захищається трохи менше, ніж інші, і іноді це може бути проблемою. Це правда, що я роблю це рідше, але я помічаю, що коли я включаюсь, це добре впливає на команду".

Або ще: "Футбол – це не лише те, що робиш з м'ячем. Це ще командна робота, відповідальність".

Це така тактика – він заговорює зуби, але не виконує нічого з того, що каже. Може, але не хоче.

March 27, 2026

Мбаппе загалом вміє працювати з іміджем. Це ще в ПСЖ почалося – ніби вдумливий хлопець, не набиває тупих татух, не влізає в скандали, не меле дурниць. Ідеал! А тим часом бац – і він "зливає" Томаса Тухеля, який змушує повертатися назад. Ще бац – і Мбаппе вже "звільняє" Леонардо, бажаючи впливати на трансфери. Бум – і він відписується від Неймара, а того продають в Аль-Хілаль.

А от успіх в ЛЧ "чомусь" прийшов до ПСЖ лише після того, як Кіліан поїхав геть.

Усман Дембеле – новий лідер парижан – еталон нападника, який пресингує в фінальній третині і при цьому терпить все, що говорить різкуватий Енріке.

"Спасибі Реалу, що забрав цю ракову пухлину!" – написали на те ультрас парижан.

Помітно, що Мбаппе начхати.

Ви ж не забули, як звільнили Хабі Алонсо? Це Кіліан закликав команду проігнорувати тренера і не ставити Барсі чемпіонський коридор у Суперкубку. Така ж підніжка, як не раз бувало в Парижі. Він не бачить у них проблем.

🚨 Xabi Alonso’s authority completely undermined by Kylian Mbappé last night. 👀



He wanted the team to form a guard of honour for Barcelona, Mbappé refused and the players listened to Mbappé. 🤯



He had no choice but to leave after that. 👋 pic.twitter.com/HXdHTLxAN7 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 12, 2026

***

Для Реала добре, що тема стала мемом – отже, вона виходить з розряду табу.

Може, і Арбелоа зважиться колись сказати правду.

У Мадрида вистачає косяків – від захисту, що постарів, до деградації рольовиків Камавінги й Себальоса. Проте головне – баланс – порушує передусім їхній найкращий бомбардир.

"Його прихід наповнив роздягальню Реала егоїзмом. Це його персональне фіаско", – визнає чемпіон світу-1998 Емануель Петі.

Він знає, що каже. В часи Петі до збірної Франції перестали викликати найбільших майстрів, але й егоїстів покоління Еріка Кантона й Давида Жинола – і лише після цього "Ле Бле" заграли у найкращий футбол.

Тим часом на "Бернабеу" вперто перепридумують велосипед. Ну, звільнять вони ще пару тренерів, куплять кількох новачків, а когось продадуть. І що? Від цього легше захищатиметься 10 на 11? Чи, може, лівий фланг розшириться, щоб знайшлося місце двом вінгерам?

Це ж анекдот.

Мбаппе має піти або змінитися. За будь-якого іншого сценарію не позаздриш уже всьому Реалу.