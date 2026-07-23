Перш ніж я помру: Ф'юрі оцінив бронзовий виступ збірної Англії на ЧС-2026

Колишній чемпіон світу у гевівейті Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) висловився про третє місце збірної Англії на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Його слова передає Pro Boxing Fans.

"Циганський король" зізнався, що задоволений виступом національної команди на Мундіалі. Він відзначив високу результативність підопічних Томаса Тухеля, яка його відверто здивувала. За словами боксера, така велика кількість голів не є притаманною для "трьох левів".

Водночас Тайсон був переконаний, що Англії по силах переграти Англію у півфіналі світової першості. Нагадаємо, що англійці зазнали болючої поразки від "біло-блакитних" із рахунком 1:2.

"На мою думку, вони не виступили в той день на повну. А потім наступного дня вони рознесли Францію – була неймовірна гра, в якій вони забили шість голів. Це просто показує, що коли на кону стоїть все, то важко виступати. Але коли матч нічого не означає, то можна виступити чудово. Те саме стосується будь-якого виду спорту. Я думаю, що грати у півфіналі чемпіонату світу під тиском складно, але ми почекаємо ще чотири роки, щоб спробувати ще раз. Це захопливо, чи не так? Я просто сподіваюся, що вони знову виграють чемпіонат світу, перш ніж я помру. Я ніколи цього не бачив. Це було у 1966-му, а я народився у 1988-му. Цікаво, чи побачимо ми це за свого життя. Я не впевнений. Ми були близькі до цього останні кілька разів, чи не так? Третє та четверте місця. Це досить добре. Але було б добре фінішувати на вершині п'єдесталу", – сказав Ф'юрі.

Команда "трьох левів" лише одного разу діставалася до фіналу чемпіонату світу. Було це ще у далекому 1966-му, коли у вирішальному матчі англійці переграли у додаткових таймах Німеччину (4:2).

Відзначимо, що Англія розписала результативну перемогу у бронзовому фіналі ЧС-2026 проти Франції (6:4). Одразу два англійці потрапили до списку найкращих голеадорів турніру. Мова йде про Джуда Беллінгема (7 м'ячів) та Гаррі Кейна (6). Раніше останній оцінив свої шанси зіграти на наступному Мундіалі у 2030 році.