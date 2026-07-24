Мбаппе став найшвидшим футболістом чемпіонату світу-2026

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе завершив чемпіонат світу 2026 року з яскравими індивідуальними досягненнями.

Про це повідомляє Prime Video Sport France.

Окрім статусу найкращого бомбардира турніру та як найкращий снайпер в історії світових першостей, форвард став ще й найшвидшим гравцем змагань, розвинувши швидкість 37,61 км/год.

У рейтингу найшвидших футболістів ЧС-2026 Мбаппе випередив шведа Ентоні Елангу (37,16 км/год) та нідерландця Міккі ван де Вена (36,77 км/год).

Четверте місце рейтингу посів австралієць Джордан Бос (36,67 км/год), а нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд став п'ятим із показником 36,52 км/год.

Зазначимо, що до першої десятки найшвидших гравців мундіалю увійшли одразу троє представників збірної Франції. Окрім Мбаппе, швидкісні показники продемонстрували Бредлі Баркола (7-ме місце) та Тео Ернандес (9-те місце).

💨🇫🇷 KYLIAN MBAPPÉ, JOUEUR LE PLUS RAPIDE DE LA COUPE DU MONDE !



🔥 La France est la nation la plus représentée avec au total 3️⃣ joueurs dans le Top 10 😍 pic.twitter.com/wEeAkBpEG8 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) July 24, 2026

Нагадаємо, що збірна Франції залишилась без медалей на мундіалі. Вона у півфіналі програла Іспанії (0:2), а в поєдинку за "бронзу" поступилась Англії (4:6).

Чемпіоном світу стала "Фурія Роха". Підопічні Луїса де ла Фуенте у фіналі в додатковий час дотиснули Аргентину (1:0).