"Я завжди беру Грузію з собою. Усіх її людей": дорога з Тбілісі до Парижа Хвічі Кварацхелії

В суботу, 30 травня, у Будапешті ПСЖ та Арсенал зіграють у фіналі Ліги чемпіонів-2025/26.

Рівне протистояння – у кожній команді вистачає майстрів топкласу, здатних вирішити долю матчу одним дотиком.

І один з головних – це лівий вінгер парижан Хвіча Кварацхелія.

У цьому сезоні грузин просто нестримний, і то найбільше – у великих матчах, в чому вже переконалися Баварія, Ліверпуль, Челсі.

Чемпіон розповідає історію успіху, яку, здається, неможливо повторити.

***

На тренувальному полі академії тбіліського Динамо головний скаут Темур Угрехелідзе поглядає на молодь.

Грають, по правді, так собі. Але він спокійний.

Саме в цьому місці виросли 74% гравців, що викликані до збірної Грузії на найближчі матчі.

Саме тут виріс Хвіча.

"Пам'ятаю його. Як забути? Перше, що кидалося в очі, це його характер. Щоразу, коли він отримував м'яч, то тягнув його вперед. Є багато хлопців, які після кількох втрат починають боятися, але він йшов 1 в 1 навіть після 5 невдач", – пригадує Темур.

Батько відправив Хвічу до Тбілісі у день, коли там відкривали нову будівлю академії. На таке свято місцеві запросили цілого Кріштіану Роналду.

Ось він, Кварацхелія, старанно витягнув шию, аби виділятися у натовпі поблизу кумира.

Check out this archived photo from eleven years ago: Cristiano Ronaldo attending the opening of the Dinamo club academy in Tbilisi.



And do you see the boy in the red circle? That's Khvicha Kvaratskhelia, now the winger for the Georgian national football team.

Роналду був уже третім ідолом у його дитинстві. Другим, більш раннім, Хвіча називає іншого мадридця – Гуті.

Ну, а першим був його батько Бадрі, який так старанно забивав голи за азербайджанський Шамкір, що його навіть запросили до тамтешньої збірної. А що у Бадрі не було таланту Темурі Кецбая чи Шоти Арвеладзе, то він взяв і погодився.

"Чесно, не знаю, чому батько так вирішив. Ніколи з ним не говорив. І як люди зреагували теж не знаю", – це не улюблена тема Хвічі на відміну від хет-трику батька у ворота Сконто.

Ось він, цей подвиг, який мама Хвічі Мака досі зберігає вдома на допотопній відеокасеті VHS.

І там же, поруч, – перші голи її нині знаменитого сина:

"Навіть коли він грав маленьким хлопчиком, то ніколи не задля розваги. Якщо він втрачав м'яч, то біг назад, прикривав ворота, допомагав воротарю. Саме тому я знала, що у футболі з ним все буде в порядку, куди б він не потрапив".

За походженням їхня родина – мінгрели; це така підгрупа грузинів, що мешкає у західній частині країни, в горах.

Тамтешнє населення пишається тим, що винайшло хачапурі, і загалом своєю кмітливістю – треба-бо мати розум, щоб вижити у непростих умовах.

"Ми люди розумні і щирі. Якщо ми потиснули руку, то все узгоджено, підпис не потрібен. Саме так слід розуміти й Хвічу. Це культура, у якій він виріс", – запевняє Бадрі.

Ось вони, ця сім'я.

Бадрі й Мака страшенно пишаються Хвічею, бо вони ж насправді мало що могли йому дати. Його юність пройшла у злиднях.

"Було важко. Без подробиць. Думаю, ви розумієте, про що я", – писав сам вінгер для Player`s Tribune .

І він навіть не був головною зіркою академії Динамо, де, за словами Угрехелідзе, солював нинішній нападник Сент-Етьєна Зуріко Давіташвілі.

Тим Хвічею, якого ми знаємо, його зробила передусім жертовність, а тоді вже талант.

"Якось він підхопив дуже сильний вірус, температурив, не міг тренуватися цілий місяць. І от матч проти головного суперника, Сабуртало, і Хвіча впросив тренера залишити його на лаві запасних. В кінці першого тайму воротаря Динамо вилучили, команда в меншості. Але у перерві вийшов Хвіча і сам забив 3 голи", – аж сяє Бадрі.

Старий має проблеми з серцем і йде геть від телевізора щоразу, коли настає критичний момент. Лікарі кажуть – він давно би помер, якби не син.

У 18 років Хвічу забрали в Москву, і після першої ж зарплати він оплатив батьку операцію.

"А я навіть не просив, нічого не казав", – каже Бадрі, і плаче.

***

І не варто дивуватися Москві. Мова ж про Грузію.

У тих краях є такий персонаж Мамука Джугелі. Українські фани можуть його навіть пам'ятати – у 1990-х грузин пограв за Темп, Таврію, Прикарпаття, Зорю-МАЛС та менші клуби.

По завершенні кар'єри Джугелі подався в агенти – і до 2010-х напрацював міцні зв'язки якраз у РФ.

Хвіча потрапив до топ-60 головних молодих талантів світу за версією The Guardian у 2018-му, але хто його питав?

Він приїхав до Локомотива у лютому 2019-го ледь повнолітній, переляканий; навіть російською ще не говорив. Єдиний гравець на все Локо, який жив прямо на клубній базі десь серед лісу!

"Вночі у навчальному центрі освітлення вимикали. А я йшов тренуватися іноді й вночі. Додаткова сесія. Але без світла. Часом охоронець приходив, йому теж було страшно в темряві: "Гей, хто це тут бігає по траві?" – ось як він жив.

А далі його ще й вигнали, бо у Локо тренер та президент вели війну, про яку він нічого не знав.

🇬🇪 Mamuka Jugeli, l’agent de Kvaratskhelia : « Le PSG et le Barca ? C'est évidemment qu'il y a des offres de grands clubs.



Comment il pourrait ne pas y avoir de propositions ? En Mai, la situation sera plus claire. »



Via @NapoliCFrance pic.twitter.com/Miz1KVOXpt — Media Parisien (@MediaParisien) February 26, 2024

Привіт, Казань! З літа 2019-го Хвіча – вже гравець Рубіна, бо Джугелі мав там добрі зв'язки.

Дивний період. З одного боку, Кварацхелія біг і водився, як ніхто зі своїх та чужих. Його вели скаути європейських грандів, які майже не ховалися на трибунах. З іншого – у жодному сезоні він не забив більше 4 голів в РПЛ.

"Це ілюзія. Він міг забивати по 3 голи в кожному матчі, але завжди шукав вишуканих прийомів. Я постійно повторював йому: "Неважливо, гарний гол чи ні – ти маєш його забити". А для нього футбол був як Діснейленд", – бідкався Лєонід Слуцкій.

Час розставив усіх по місцях.

Тренер, що не зумів достукатися до топгравця, опинився аж в Китаї.

Хвіча, якому було нудно в слабкій РПЛ, зіграє у другому поспіль фіналі Ліги чемпіонів.

І, до речі, місяць назад він остаточно розірвав контракт із Джугелі. Він теж залишився у минулому, не дострибнувши до найвищого рівня, куди тримав курс Квара.

***

Кварадона, Квараваджо, Че Квара – так його називали в Наполі.

Але перед тим, як опинитися в Італії, Хвіча пограв за... Динамо Батумі.

Мутна історія.

Коли Росія напала на Україну в лютому 2022-го, ФІФА дозволила іноземцям тікати з обох чемпіонатів. Йшлося тоді лише про оренди, але Рубін відпустив свій найцінніший актив... безплатно. Уявляєте?

Ясно, що на тлі грузинської ліги Квара виглядав богом – забивав і асистував у кожному матчі.

Ну, і лише після того, влітку 2022-го, він поїхав до Наполі за суму, яку ніколи вголос не називали. Бос "Партенопеї" Ауреліо де Лаурентіс – не з тих, хто наполягає на прозорості.

Лише з часом фінзвіт Динамо дав деякі відповіді. У ньому були 13,5 млн доходу від трансферів і 10 млн одним платежем на невідомий рахунок. У цей же час директор Рубіна Рустем Сайманов, старий товариш Джугелі, покинув пост і накивав п'ятами.

Пу-пу-пу.

Хоча Хвічі-то що? Він у будь-якому разі переміг. Ще пара сезонів в російському болоті – і про топрівень можна було забути.

До всього, він зберіг лице – покинув країну-агресора, коли та вдарила ракетами по мирних містах.

Ну, і нарешті Італії він зустрів Лучано Спаллетті, Віктора Осімхена – і разом вони потягнули Наполі до першого Скудетто від часів самого Дієго Марадони. Історичний похід!

Хвіча в тому сезоні вразив геть усіх. Перший, хто забив 3 голи в 2 стартових турах. Перший, хто оформив 10+10 в дебютній Серії А.

"У нього така особлива чутливість, що коли він веде м'яч, він ніби його пестить, і цим обманює захисників. Ось чому проти нього так складно. Може, Момо Салах ще має таку якість гри у тісних просторах, точність у завершальній фазі, спокій. Квара – винятковий хлопець. У нього велике майбутнє", – Спаллетті як у воду дивився.

Коли той Наполі виграв Скудетто, Кварацхелія навіть заслужив від неаполітанців іменну піцу.

Його старий, Бадрі, був з юності закоханий у Марадону, і його переповнював захват:

"Неаполь майже як Грузія. Ми однаково емоційні люди. Дуже! І любимо футбол. У нас та в них це не просто частина життя – часто це і є життя".

Проте син мало схожий на батька.

Хвіча говорить скупо; його розум зайнятий тільки тренуваннями, матчами та підготовкою.

"По правді, у нього й життя-то поза футболом нема. Ось, читає багато. Дуже любить детективи Агати Крісті", – бідкалася якось матір.

Її настрій покращився, відколи Хвіча одружився на студентці Тбіліського універа Ніці, і в них народився син.

І хоча старий Бадрі – величезний фанат Барселони, а сам Хвіча з дитинства топив за Реал, він вхопився за варіант з ПСЖ, як тільки той з'явився. Кар'єра – це не про емоції, а про розрахунок. Антоніо Конте, що сподівався збудувати новий Наполі вже без Осімхена навколо Хвічі, було десь шкода:

"Я дуже розчарований, бо пів року робив усе, аби Квара відчув себе в центрі нового проєкту. Показував, що ми будуємо щось велике. Пояснював, що це лише початок..."

З іншого боку, 80 млн – це 80 млн.

За них Наполі таки завершив перебудову і все одно виграв Скудетто – зі Скоттом Мактомінеєм у ролі вожака.

Тим часом Хвіча у ПСЖ здобув один Кубок чемпіонів і сьогодні побореться за другий.

У них різна стеля амбіцій. Точніше, у Квари її, здається, просто нема.

🚨🚨| Khvicha Kvaratskhelia has a 41% chance of finishing the Champions League season with the 𝐌𝐎𝐒𝐓 goal contributions. 👀📈



He currently has 16 goal contributions, level with Kylian Mbappé and Harry Kane, but PSG are in the Champions League final. pic.twitter.com/dRiMoO4s7v — CentreGoals. (@centregoals) May 29, 2026

***

На тому рівні, який він набрав у Луїса Енріке, не гріх задуматися навіть про Золотий м'яч.

Чому ні?

Зараз у Кварацхелії 16 гольових дій в поточній ЛЧ. Ще одна – і він завершить розіграш одноосібно найціннішим її гравцем.

А як вам рекордні 225 подоланих метрів з м'ячем в ногах проти Ліверпуля?

А ось цей гол Баварії?

"Може й так, але себе я вважаю простою людиною. Я намагаюся жити приземлено, слухати родину, пам'ятати, звідки родом", – цей підхід до слави має зберегти Хвічу для футболу на багато років.

Діти гетто втрачають голову від дорогих авто, а синам знаменитих батьків швидко набридає рутина. Тим часом Кварацхелія відчуває себе носієм особливої місії.

Ви ж бачили, як кумедно західні європейці намагаються вимовити його прізвище?

Вони-бо нічого не розуміють про Грузію:

"Коли я граю у Європі, я завжди чую в голові голос: "Ми маємо це зробити. Заради наших друзів. Нашого народу".

Куди б я не йшов, я завжди беру з собою Грузію, усіх її людей. Я роблю все заради країни, дітей, які мене люблять. Я не можу повернутися в Грузію, бо погано граю. Я повинен грати добре".

А там, якщо пощастить, і Кубок чемпіонів таки буде здобуто, Темур Угрехелідзе вже чекає.

Колись давно він поселив малого Хвічу в кампус академії Динамо, роздивившись, у якій скруті його сім'я.

Зараз, звісно, все геть інакше:

"Він мені пообіцяв, що як переможе, то привезе трофей сюди, у Тбілісі. Ми наллємо у нього наше найкращ е вин о , і отак з нього вип'ємо".

