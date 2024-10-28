Реал за годину до вильоту скасував рейс у Париж на церемонію нагородження Золотий м'яч

Мадридський Реал в останній момент скасував рейс у столицю Франції Париж, де відбудеться церемонія нагородження Золотий м'яч.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Керівництво клубу дізнавшись результати переможця премії Золотий м'яч, за годину до вильоту до Парижа, скасував рейс, на якому делегація клубу мала вирушити на сьогоднішню церемонію нагородження.

Раніше стало відомо, що вінгер збірної Бразилії та Реала Вінісіус Жуніор, який був головним претендентом на перемогу в голосуванні за Золотий м'яч, не виграє нагороду. Переможцем стане хавбек Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі.

Нагадаємо, трансляція "2024 Ballon d'Or" від France Football розпочнеться о 20:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію церемонії.

Раніше стало відомо, що нападник збірної України Артем Довбик, який зараз грає за італійську Рому, посів 29 місце у голосуванні за найкращого футболіста планети.