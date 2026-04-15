Дивак з високим IQ та 29 гольовими передачами: Майкл Олізе – найкращий асистент сезону в Європі

Якщо гол Гаррі Кейна на мадридському "Сантьяго Бернабеу" не здивував, то домінування Майкла Олізе на правому фланзі нападу – ще й як.

До того вечора француза не вважали претендентом на Золотий м'яч, але зараз все на очах міняється.

Олізе шокує статистикою, якістю дриблінгу, баченням поля.

Відкрийте західну спортивну пресу – Майкл тепер скрізь!

Чемпіон розповідає про гравця, який переписує історію Баварії просто зараз.

***

Бідний, бідний Альваро Каррерас.

Перший чвертьфінал ЛЧ Реал – Баварія лівому захиснику "Вершкових" пригадуватимуть ще довго. На топрівні не часто відбуваються подібні "знищення".

Іноді здавалося, що Олізе його не помічає.

"Видатний матч! Неймовірна майстерність! Як футболіст мені дуже подобається. Майкл – особливий вінгер, і якщо так продовжить, то матиме шанс на Золотий м'яч", – запевняє Луїш Фігу, який усе знає про дриблінг на фланзі.

На полі Реала Олізе не забив, проте стягнув на себе всіх та віддав гольову на Гаррі Кейна – свою 6-ту в 10 матчах ЛЧ.

Майкл торкнувся м'яча неймовірні для вінгера 82 рази; виграв 10 з 15 єдиноборств; 4 з 7 його обведень були успішні.

Never ask a woman her age,

Never ask a man his salary ,



Never ask Alvaro Carreras who's Michael Olise 😭 — 𝕂𝕖𝕟x𝕠🥷 (@kenxo_xiv) April 13, 2026

За чутками, Альваро Арбелоа готує спеціальний план "під Олізе", бо боїться того, що може відбутися в Мюнхені.

Він же читає аналітику і знає, що там зазвичай стається.

***

Олізе – найкращий асистент топліг прямо зараз із 29 гольовими передачами.

До рекорду ХХІ століття, який ділять Хаві Ернандес та Генріх Мхітарян, залишилося зробити ще 3 асисти.

Також із 17 забитими голами Майкл є одним із трьох гравців у європейських топлігах, хто назбирав 15+15 у поточному сезоні – крім нього це Ламін Ямаль з Барселони та ще один вінгер Баварії Луїс Діас.

При цьому якщо Діас – гравець вертикальний, націлений на ривок, то Олізе творить гру, як плеймейкер. Він на 2-му місці у Європі за пасами під удар (107, з них 91 – з гри). Більше має лише реалівець Арда Гюлер (108). При цьому француз ефективніший за конкурентів – аж 23,4% його пасів під удар перетворюються на голи. Частково це ефект Гаррі Кейна – найкращого фінішера топліг прямо зараз.

Michael Olise is the only player in Europe's top five leagues to record multiple 10.0 ratings this season. 🪄 ✨#FCBayern — WhoScored (@WhoScored) January 20, 2026

З іншого боку, самотужки Олізе теж ще й як може. Він у топ-5 Європи за успішними дриблінгами (96), поступаючись тільки Яну Дьоманде з Лейпцига (104), Вінісіусу з Реала (109), Жеремі Доку з Ман Сіті (116) та тому ж Ламіну Ямалю (200). Відсоток вдалих обведень аж 45,5%, що вище, ніж у Віні (41,1).

Саме Олізе з бразильцем також і найкращі за заробленими на собі фолами поблизу чужого штрафного – 28 та 44 відповідно.

Але є між ними і фундаментальна різниця – якщо Віні не найактивніший при обороні своїх воріт, то Олізе входить до топ-10 нападників у Європі за відібраними м'ячами у фінальній третині поля (30).

Розумієте тепер?

Баварія має, можливо, найкращого асистента у поколінні, який також може вести гру, багато забиває, добре фінтить і при цьому гарує в обороні, як півзахисник.

Тренер Венсан Компані запевняє, що вже бачив подібне, коли грав у Ман Сіті:

"Не хочу порівнювати, бо вони різні, але я бачив, як зростав Кевін де Брейне. Як він з юного таланта виріс в суперзірку. Він мав цю одержимість деталями, і Майкл її має".

***

І вам не здається, що все це сталося якось аж надто швидко? Зазвичай суперзірки ростуть і обговорюються довше, як той же Кейн...

Так-от це тому, що Олізе перейшов до Баварії всього-то з Крістал Пелас у 2024-му.

Так, за 60 млн євро.

Так, він мав гарну пресу в АПЛ.

Але на той момент Олізе не мав ні хвилини за топклуб на дорослому рівні, і ніхто не знав, як він впорається. Це був великий ризик для Макса Еберля та Крістіана Фройнда, які тільки-но взяли кермо Баварії, що хиталася після чемпіонства Баєра та ганебного правління Олівера Кана й Хасана Салихамиджича.

Олізе був безумовно талановитий і, коли перебував на полі, то створював 44% всіх гольових шансів Крістал Пелас, виконував 40% асистів та 45% всіх кросів.

У останніх 13 матчах сезону-2023/24 він забив за "Орлів" 9 голів та віддав 5 гольових – за активного сприяння такого собі Еберечі Езе.

Разом з тим, Олізе невипадково роками ігнорували англійські гранди. У Мюнхені це зрозуміли вже на презентації, де Олізе відповідав на всі питання одним-двома словами.

"Голи чи асисти? Усе".

"Відповім вам на полі".

"Моя мета – щоб було що сказати після матчів. Працюю над цим".

За такий підхід Bild його тоді рознесла, проте згодом заспокоїлася. Це не була неповага; Олізе завжди такий. Він справді дивакуватий за межами поля.

***

У 2009-му, коли йому було 8, Олізе вигнали зі школи Арсенала.

У 2016-му вже 14-річного Майкла виставили з академії Челсі.

Ще за пів року – так само наказали пакувати речі у школі Манчестер Сіті.

Michael Olise training alone in Chelsea gear, a day after he got released from Cobham.



Ballon d'or level from our academy and we just let it go, then failed to bring him back.



😢 pic.twitter.com/T3snfsmYtI — JnR (@CFCJnR) January 23, 2026

Жоден з трьох клубів потім не коментував, що ж сталося, але ходили чутки, що з Олізе неможливо працювати, і він конфліктував у кожній роздягальні; ніде не мав друзів.

Ексскаут Челсі Шон Конлон бачив усе на власні очі, бо Олізе ріс поруч на районі в західному Лондоні.

Там же дорослішав і Букайо Сака. Вони з Олізе вже в 9-10 років влаштовували битви, на які сходилися десятки дорослих.

"Я завжди казав, що з 9 років Майкл був найкращим гравцем свого віку в країні. Він завжди був дуже граціозним та елегантним у своїх рухах. У школі Челсі його навчили техніці, а з віком почало проявлятися футбольне IQ ", – запевняє Конлон.

Коли Олізе витурили з великих академій, саме Шон взяв його під крило і почав ставити на матчі з напіваматорами, записуючи кожну дію на відео.

Ну, і саме він найбільше доклався до того, що у 2016-му Майкла прийняв Редінг.

Не гранд, не середняк. Редінг!

А до того – пів року турнірів у багнюці, щоб хоч хтось ризикнув взяти проблемного підлітка.

"Якби в мене був традиційний шлях, я був би іншою людиною. Але виклики треба сприймати як уроки. Ми носили м'ячі й самі прали свою форму. Менше дриблінгу, більше ударів та ривків. Жахливі поля. Мені це потім допомогло", – визнає Олізе.

***

Грубо кажучи, йому слід було навчитися співіснувати з людьми.

Олізе далеко не дурень; із IQ 127 у нього хороші аналітичні здібності. Також він любить шахи і часто виграє партії.

"Майкл постійно шукає нові стратегії. У нього вдома книги з тактики, він шукає їх в інтернеті. В усьому він дуже ретельна людина", – каже його близький друг.

Проблемою Майкла довго було нерозуміння важливості колективу в футболі. Він інтроверт, зациклений на собі. Команда? Яка ще команда?

"Олізе наголошував на своєму таланті з першої хвилини. Він легко контролював м'яч, вів себе впевнено, прагнув отримувати паси у вузьких зонах. Відрізнявся від нас", – пригадує захисник Редінга Том Макінтайр.

У якомусь гранді його знову б вигнали, але до Редінга такі таланти потрапляють надто рідко, тож вони заморочились. Тренери то відправляли Олізе в дубль, то ставили опорником, щоб він інакше глянув на чорнову роботу.

Що ж стосується поведінкових нюансів, то на них вирішили дружно закривати очі.

"Олізе буває важко зрозуміти. Він може не потиснути руку чи не помічати тебе якийсь час, а потім спілкуватися найприємнішим чином. Цей його характер багато кого відштовхував", – визнає Макінтайр.

Він пригадує, як у Майкла прилетіла скляна пляшка у кубковому матчі з Мілволлом, а він лише сумно глянув на чоловіка, що її кинув, і пішов геть. Емоції, як після димедролу.

А було й таке, що посеред сезону-2020/21 Олізе відписався майже від всіх одноклубників без жодної на те причини.

А вони що? Мовчали.

У тому ж сезоні-2020/21 Олізе видав 7+12, був визнаним Найкращим молодим гравцем Чемпіоншипу та приніс казні Редінга 9 млн фунтів.

***

Ось чому Баварія відносно легко виграла за нього конкуренцію у Арсенала, Челсі та Сіті – просто Олізе там знали і побоювалися.

І отак мюнхенці зірвали куш.

"Former Chelsea U9 coach and scout Sean Conlon on Michael Olise training with Arsenal U9s at some point:



"Michael was also training with Arsenal at the time because before you move into the under-nines, you're allowed to train with multiple teams.



— Goaldata - Arsenal Zone (@ArsenalZNE) October 8, 2025

Роки пішли вінгеру на користь. У 24 він все ще не має індивідуального спонсора, бо незацікавлений, зате легше йде на контакт:

"Коли я грав свій перший рік як професіонал, я зрозумів, що футбол трохи відрізняється від того, що я собі уявляв. Серйозно. Я зрозумів, я бачив людей... Вони досягли більшого, ніж я. Я ще нічого не зробив, я просто прийшов. Тож я почав дуже наполегливо працювати.

А зараз... Майте той образ мене, який вам здається найбільш правдивим. Футбол мене навчив, що потрібно продовжувати робити те, що вважаєш правильним. І це починається, перш за все, з однієї важливої для мене речі: завжди бути автентичним".

Їй-богу, автентичнішого гравця за Олізе знайти складно! Він водночас продукт великих шкіл, де навчився тактиці, але й вуличного футболу – і звідти його дриблінг.

Ну, і ще він, хто виріс у Гейзі, вважає себе французом та виступає за збірну Франції!

Сіль в тому, що мама Олізе наполовину француженка, наполовину алжирка, а його батько з Нігерії. Хлопець виріс в Лондоні, але всі канікули проводив на континенті у дідуся з бабусею:

"З дитинства хотів грати за "Ле Бле". Це така честь – поїхати туди і одягнути цю футболку. Як зараз пам'ятаю перший дзвінок від Дідьє Дешама. Я був більше схвильований, ніж наляканий. Я знав кількох хлопців, як Ману Коне. Чудова команда, молода. Ми хочемо перемагати разом".

Він розпочав у Франції зі срібла Олімпіади-2024, а далі вибився у лідери покоління, що поїде за трофеєм до США. Дезіре Дуе, Усман Дембеле, Раян Шеркі, Кіліан Мбаппе – у них аномально талановита атака.

Ну, але спершу Реал та ЛЧ.

Олізе, здається, ні краплі не нервує. На його нозі набита мантра: "Кожного дня трохи більше". Так він і живе:

"Я дуже зосереджений, але розслаблений, і мені подобається насолоджуватися тим, що я роблю. У повсякденному житті та у футболі. Я насолоджуюся дрібницями життя та живу собі моментом".

