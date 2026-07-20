Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Це історія подолання: капітан збірної Іспанії – про перемогу у фіналі ЧС-2026

Денис Іваненко — 20 липня 2026, 05:26
Це історія подолання: капітан збірної Іспанії – про перемогу у фіналі ЧС-2026
Родрі
Getty Images

Лідер збірної Іспанії Родрі висловився про перемогу над Аргентиною (1:0) у фіналі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає As.

Півзахисник був дуже щасливий після фінального свистка. Він віддав належне партнерам по команді та супернику.

"Ми зараз на сьомому небі від щастя. Я просто хочу подякувати Богові за все, що він мені дав. Ця команда – неймовірна. Ми стали дворазовими чемпіонами світу. Це найскладніший турнір. Ми перемогли велику Аргентину, у складі якої грає Мессі – найкращий футболіст в історії.

Ми завжди йдемо до кінця. Зрештою Бог винагородив нас за це. Ми не боялися бути сміливими. Моя травма та важкі моменти? Хотілося б, щоб наступні покоління побачили: гравець може торкнутися неба, опинитися в пеклі, а потім знову повернутися. Це історія подолання", – сказав Родрі.

Зазначимо, що саме 30-річний футболіст Манчестер Сіті був визнаний найкращим гравцем турніру за версією ФІФА. Він виходив у стартовому складі в усіх матчах ЧС-2026, який завершив без результативних дій.

Нагадаємо, що на мундіалі іспанці пропустили лише один гол. Це сталось у чвертьфіналі проти Бельгії (2:1).

Читайте також :
Довелося пройти через справжнє випробування: тренер Іспанії оцінив тріумф над Аргентиною у фіналі ЧС
Родрі Збірна Іспанії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Іспанії з футболу

Могли б там грати, якби мали яйця: фанат раптово дорікнув Зінченку за відвідування фіналу ЧС-2026
Скалоні – про поразку від Іспанії у фіналі ЧС-2026: Ми віддали на полі абсолютно все
Довелося пройти через справжнє випробування: тренер Іспанії оцінив тріумф над Аргентиною у фіналі ЧС
Побитих рекордів більше, аніж голів: Ямал перевершив легенду Арсенала на ЧС-2026
Збірна Іспанії встановила унікальне досягнення після тріумфу на чемпіонаті світу-2026

Останні новини