Це історія подолання: капітан збірної Іспанії – про перемогу у фіналі ЧС-2026

Лідер збірної Іспанії Родрі висловився про перемогу над Аргентиною (1:0) у фіналі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає As.

Півзахисник був дуже щасливий після фінального свистка. Він віддав належне партнерам по команді та супернику.

"Ми зараз на сьомому небі від щастя. Я просто хочу подякувати Богові за все, що він мені дав. Ця команда – неймовірна. Ми стали дворазовими чемпіонами світу. Це найскладніший турнір. Ми перемогли велику Аргентину, у складі якої грає Мессі – найкращий футболіст в історії. Ми завжди йдемо до кінця. Зрештою Бог винагородив нас за це. Ми не боялися бути сміливими. Моя травма та важкі моменти? Хотілося б, щоб наступні покоління побачили: гравець може торкнутися неба, опинитися в пеклі, а потім знову повернутися. Це історія подолання", – сказав Родрі.

Зазначимо, що саме 30-річний футболіст Манчестер Сіті був визнаний найкращим гравцем турніру за версією ФІФА. Він виходив у стартовому складі в усіх матчах ЧС-2026, який завершив без результативних дій.

Нагадаємо, що на мундіалі іспанці пропустили лише один гол. Це сталось у чвертьфіналі проти Бельгії (2:1).