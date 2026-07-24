Місія виконана: гравець збірної Іспанії розчулив фанатів, виконавши дитячу обіцянку перед дідусем

Перемога збірної Іспанії на чемпіонаті світу-2026 подарувала вболівальникам не лише історичний фінал, а й десятки зворушливих моментів уже після фінального свистка. Одним із них поділився захисник "Фурії Рохи" Педро Порро.

Правий оборонець став героєм вірусної історії, виконавши обіцянку, яку дав ще багато років тому. Перед фіналом його дідусь попросив онука привезти додому золоту медаль чемпіонату світу. Після перемоги над Аргентиною Порро дотримався свого слова.

Футболіст приїхав до рідного дому вже в статусі чемпіона світу та особисто вручив найціннішу нагороду своєму дідусеві. Зворушливі кадри швидко розлетілися соціальними мережами, а сам іспанець коротко, але дуже символічно підписав публікацію:

"Місія виконана".

Відео миттєво стало вірусним, а вболівальники засипали футболіста теплими коментарями, назвавши цей момент одним із найемоційніших після завершення мундіалю.

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Нагадаємо, у фіналі чемпіонату світу-2026 збірна Іспанії в додатковий час мінімально переграла Аргентину (1:0). Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес, принісши "Фурії Рохі" другий чемпіонський титул в історії.

Раніше повідомлялося, що зірка збірної Іспанії порушив протокол прийому під час візиту у палац короля Іспанії.