Підсумки чемпіонату світу-2026: Іспанія домінує, Мессі прощається, Трамп – як завжди

Чемпіонат світу в США, Мексиці та Канаді офіційно завершився.

Нові світові королі – Іспанія, що пропустила лише 1 гол за весь турнір.

Аргентина – тріумфаторка ЧС-2022 – дійшла до фіналу, але там її повністю декласували, тож усе дуже справедливо. Зрештою, як і на попередніх стадіях.

Турнір вдався попри скепсис – світ побачив десятки яскравих матчів, сотні голів, пережив бурю емоцій.

Ну, а про головні події та тенденції – читайте нижче.

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Іспанія знову домінує в світовому футболі

Кажемо "знову", бо як забути 2008-12?

Герої тих літ сиділи вчора на "Метлайфі", майже не сумніваючись у трофеї, – Хаві, Іньєста, Пуйоль, Рамос.

Нова "Червона фурія" не має зірок такого масштабу, крім, може, Родрі, проте стиль футболу у неї той-самий – море дрібних передач, яке вкупі зі злагодженим рухом та миттєвим контрпресингом перетворює життя суперників на пекло.

У фіналі це було видно якнайкраще – Іспанія обмежила Аргентину 39 дотиками у фінальній третині поля...

Не дозволила жодного разу пробити по воротах Унаї Сімона за 116 хвилин...

6 разів відбирала м'яч на чужій половині через 2 секунди після втрати.

І головне – хто цьому здивувався після побаченого на Євро-2024 та на попередніх стадіях ЧС-2026? Є хоч один?

У Північній Америці Іспанія пропустила 1 гол, 7 разів зіграла "насухо", дозволила суперникам створити небезпеки на 2,32 xG (очікуваного голу), обмежила їх 1,25 ударом в площину воріт за 90 хвилин. Всупереч стереотипу, ця "Фурія" не атакувальна, а оборонна суперсила.

I know Argentina is ass but Spain tiki taka made them look like amateurs😭😭pic.twitter.com/BspEOctTG1 https://t.co/CTHkaiLoxR — AB⚕ (@AbsoluteBruno) July 20, 2026

Ба більше, у цьому є історична тяглість, бо й на ЧС-2010 була купа перемог по 1:0 та лише 2 пропущені голи.

І знаєте, що цікаво? Того разу Іспанію так ніхто й не зупинив. Її перемогла лише старість – Хаві, Алонсо, Пуйоля, Вільї. І виглядає так, що й зараз найбільшою загрозою "Фурії" є не чужі суперзірки, як Джуд чи Мбаппе, а паспорт Родрі, якому вже 30.

Мессі попрощався з футболом красиво

Ану підніміть руки – хто вірив, що це можливо?

Перед ЧС думалося, що "дідусь" в 39 років або виходитиме з лавки, або взагалі стане тягарем для молодих.

На ділі ж це "молодь" Аргентини весь турнір висіла каменем на шиї Лео, який тягнув дуже посередню групу по сітці.

Він самотужки вивів їх до плейоф, обігравши Алжир та Австрію.

Далі він забив шикарний гол Кабо-Верде, а тоді подачами дотиснув сенсаційного андердога в екстратаймах.

Саме Лео створив для Аргентини камбеки проти Єгипту та навіть Англії.

8 голів, 4 асисти, 28 вдалих обводок, 26 пасів під удари – впродовж ЧС Мессі так круто маскував вік, що здавалося, ніби він вічний.

Лише Іспанія у фіналі викрила цей блеф завдяки фірмовій обороні простору. І от коли Лео ізолювали; коли він, безпомічний, міг тільки сподіватися на підтримку, ніхто не прийшов. Ані команда, ані тренер не були гідними свого лідера.

Втім, попри це останнє "Adios" Мессі все одно вдалося. Голи, камбеки, емоції – Лео розширив межі можливого у футболі навіть пішки.

Ну, і побічний ефект цих подвигів – прощання інших ветеранів – Модрича, Роналду, Салаха, Мареза, Неймара – якось загубилися, ніби їх і не було.

Мундіаль суперзірок... крім Ямаля

І це доволі рідкісне явище.

Чи не кожна велика зірка на цьому Мундіалі показала себе.

Мессі – у своїй власній лізі, без питань.

У Кіліана Мбаппе 10 голів та 4 асисти за Францію – такого виступу "Ле Бле" не бачили з часів Жюста Фонтена у 1958-му.

Майкл Олізе побив історичний рекорд ЧС за асистами – у нього їх 7.

На їхньому тлі десь загубився переможець ЛЧ Усман Дембеле, але й у нього 6 голів та 2 передачі – хто назве ці цифри слабкими?

Гаррі Кейн наколотив чергові 6 голів, а у Джуда Беллінгема – 7. Головні зірки "Трьох левів" не підвели партнерів в усіх матчах, крім півфінального.

Також 7 голів за Норвегію забив Ерлінг Голанд. Це його дебютний Мундіаль, і тиск на бомбардира Ман Сіті стояв шалений, але він з усім впорався, розтрощив Бразилію і поїхав зі США... з єнотом. Красень.

Навіть Вінісіус Жуніор забив 4 голи і місцями тішив публіку – з поправкою, звісно, на беззубу Бразилію.

Фактично з усіх найяскравіших гравців клубного сезону на Мундіалі підкачав один Ламін Ямаль. Чи то травма його мучила, чи то не впорався з тиском, але 1 гол Саудівській Аравії та 104 втрати м'яча – антирекорд ЧС-2026 – це індивідуальний провал, нехай і на тлі командного тріумфу.

Німеччина, Нідерланди, Бразилія – це що було?

І додайте ще Італію, яка й поготів на ЧС не пробилася.

Історичні гранди футболу лежать в руїнах.

Німці на Мундіалі виглядали топами лише проти Кюрасао, але вже з Кот-д'Івуаром, Еквадором, Парагваєм – ні.

Юліана Нагельсманна вигнали за діло. Впродовж ЧС тренер награвав один склад, а ставив інший; уникав розмов з гравцями тет-а-тет; привіз в табір збірної дружину і проводив час з нею. Це ж яка неповага до футболки Бундестім!

Не менше має тривожити ранній виліт і Нідерланди. Країна Йохана Кройфа, Марко ван Бастена, Деніса Бергкампа, Ар'єна Роббена приїхала на ЧС-2026 зі складом, де найкреативнішим у нападі виявився Крісенсіо Саммервіль із Вест Гема, що вилетів з АПЛ.

Ніхто не здивувався, що Ораньє вибули від Марокко – ось як низько вони впали. Скажете, тренер винен? Чи, може, футбольна система, що забула, як випускати топгравців?

Зрештою, і про Бразилію можна сказати те саме. Якщо Каземіро та Фабіньйо – найкращі опорні у 2026 році, то з академіями щось не так.

На додачу – дворові фланги захисту, дерев'яні центрфорварди, ганебний рух м'яча і Неймар, який випендрювався, коли його команда вилітала. Дуже, дуже гнітюче враження. Правий Златан: "Це Норвегія грала в "жогу боніту", а Бразилія – в "жогу чорт його розбере".

У світі немає 48 сильних збірних, але атакувати вміють всі

... всі, крім Панами, але спишемо її на статистичну похибку.

Всього на ЧС-2026 забивали по 2,97 голу за матч – найбільше з ЧС-1958, коли сяяли ще Пеле та Фонтен, уявляєте?

І секрет не в тому, що гранди так трощили аутсайдерів. Насправді це майстерність гравців атаки зросла по всьому світу.

Подивіться лише, як забивав Сідні Лопеш Кабрал із Кабо-Верде у ворота Аргентини!

А отак відзначався за Узбекистан Ельдор Шомуродов.

А це – м'яч Вільсона Ісідора за збірну Гаїті.

Це зовсім не означає, що усі ці збірні дійсно елітні. Навскидку 10-12 команд на Мундіалі не тягнули рівень турніру – це той же Узбекистан, Туніс, Ірак, Йорданія, Нова Зеландія, Чехія, Шотландія, Панама, Гаїті, Катар, Саудівська Аравія.

При цьому навіть такі збірні навчилися атакувати та забивати голи – через це ЧС-2026 було здебільшого легко та приємно дивитися.

Найгірші прогнози, пов'язані з радикальним розширенням, не збулися.

Правила ЧС-2026 – більше соккер, ніж футбол

І це десь шокувало нас, європейців.

Ми-то думали, що в матчах буде по два тайми, а судді каратимуть за фоли, як написано в правилах. Але ФІФА мала на те свої резони.

Там прагнули залучити на трибуни якомога більше американців, і щоб полегшити задачу, чиновники максимально наблизили і матчі, і антураж навколо них до звичного для янкі.

Само собою, у Європі за цей фол Мессі отримав би червону.

Авжеж, у ЛЧ арбітр обов'язково призначив би пенальті за цей підкат Мане.

Але у американському футболі, де 130-кілограмові чоловіки біжать лоб в лоб, це навіть за стик не рахується, тож і на ЧС арбітри дозволяли подібне впродовж усього турніру. Латиноамериканці – Аргентина, Парагвай, Колумбія – користувалися цим найчастіше.

З тієї ж опери "паузи на гідратацію", що замінили для американців звичні тайм-аути. Публіка-бо в США не вміє дивитися 45 хвилин суцільного спорту, їй треба пауза.

Ну, і ще були дрібниці, типу half time show у перерві фіналу, яка затягнулася на пів години; чемпіонські персні, як в НБА.

Такий-от симбіоз двох спортивних культур – небанальний і дуже вигідний для ФІФА, яка заповнила на стадіонах вражаючі 99,7% місць.

Відкриття турніру: збірна Кабо-Верде

Неймовірні хлопці!

Решту часу вони грають у лігах Румунії, Кіпру, Болгарії, Угорщини, де заробляють копійки. Але як же вони виклалися на ЧС-2026! Яку дисципліну показали! Яку самовіддачу!

Збірна Кабо-Верде не програла в основний час обом фіналістам – 0:0 з Іспанією та 1:1 з Аргентиною, які лише в екстра-таймах перетворилися на 2:3.

40- річний кіпер Возінья віднині легенда Мундіалів. 7 сейвів проти Іспанії! 8 – проти Альбіселесте!

"Я думав вже завершувати кар'єру рік назад, але хлопці стали дзвонити; переконували з'їздити на ЧС. Так-то я стоматолог", – скромно зізнається герой.

Він починав Мундіаль із 40 тисячами підписників в Instagram, а завершив із 29 млн – це більше, ніж у Ноєра, Буффона, Касільяса, бо хоч ми й давно не діти, але іноді всім так хочеться казки.

Ганьба турніру: Дональд Трамп і його адміністрація

І це почалося ще до старту Мундіалю.

"Сомалі – це сміття, їхня країна смердить", – заявляв якось Трамп.

А оскільки з ним ніхто не сперечається, то прикордонники тупо не пустили на Мундіаль найкращого арбітра Африки у 2025 році Омара Артана, якому не пощастило народитися в Сомалі:

"А я ж просто футбольний суддя, який хотів здійснити свою мрію – судити на чемпіонаті світу. У мене були всі документи, віза. Але їм не подобалася моя країна".

Сумно!

Так само сумно, як і штучні заборони на в'їзд для тисяч фанів та журналістів з Африки – і навіть легендарному "Лумумбі", який зміг виступити лише в Мексиці.

Так само, як і реакція президента США на дискваліфікацію Фоларіна Балогуна на матч плейоф проти Бельгії: "Мені довелося зателефонувати Джанні й дати рекомендацію. Я сказав: "Джанні, дозволь тому хлопцю грати". І картку – який несмак! – дійсно відмінили.

Ну, і оця сцена з фіналу – квінтесенція всього.

Trump just refusing to leave when they’re lifting the trophy.



Infantino desperately trying to get him to move.



Circus. pic.twitter.com/JABUGKUWXm — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 19, 2026

Шкода, але це не та Америка, яку ми любили після "Сам удома" й "Міцного горішка".

Жест турніру: гребля Вікінгів

Той, хто це вигадав – геній маркетингу.

Разом із цією "греблею" Норвегія отримала торгову марку, яку неодмінно використає ще не раз. Вона привернула увагу, закохала в себе нейтральних фанів.

Ну, і Ерлінг Голанд, що б'є в барабан – образ, який закарбується в пам'яті на роки.

Norway 2-1 Brazil. Round of 16. First knockout win in 28 years — and they celebrated like true Vikings.



Haaland led the drum, thousands of fans rowed in unison, chanting "Ro!" — the Viking Row, born from Norse rowing tradition before battle, now the symbol of this World Cup run.… pic.twitter.com/x3TFkB6zTK — Miles Vuko (@IndustrijaBraco) July 6, 2026

Травма турніру: виліт Тібо Куртуа

Бельгія – єдина збірна на ЧС-2026, що забила Іспанії і створювала їй дискомфорт на полі.

А потім Куртуа потягнув м'яз, замість нього вийшов Сенне Ламменс...

Травма – це завжди прикро, але коли вона ще й обертається негайною катастрофою усієї команди, біль від неї важко осягнути.

Найкращий матч турніру: Франція – Англія (4:6)

Тріумф дворового футболу, який ми знаємо і любимо з дитинства.

На ЧС було вдосталь серйозних матчів із чіткими схемами, продуманими тактиками. Але якщо з вами людина, яка ніколи не дивилася футбол, а ви маєте півтори години, аби закохати її у цей спорт, – нема кращого "зілля" за ці 4:6.

Найкращий молодий гравець турніру: Йоан Манзамбі (Швейцарія)

Ой, недаремно Мессі подарував свою футболку саме йому.

20- річний хав Фрайбурга починав ЧС на заміні, але потім блискуче увірвався дублем в матч з Боснією (4:1), видав ключові 1+1 проти Канади, віддав переможний асист з Алжиром...

Унаї Емері довго не думав і вламав босів Астон Вілли сплатити за нього 60 млн вже зараз.

Є за що.

У Швейцарії не було таких яскравих дебютантів з часів самого Жердана Шакірі.

Найкращий тренер турніру: Луїс де ла Фуенте (Іспанія)

Ну, а як інакше? Де ла Фуенте – це "батько" іспанського покоління, яке нині розриває усіх.

Чудовий тактик, теоретик футболу, але водночас і майстер з тімбілдінгу, що створив у таборі "Фурії" атмосферу, яку називають "найкращою з 2008 року".

У 64 роки Луїс бачив у футболі все, але завжди з тіні.

І ось, нарешті, він вийшов на світло.

Найкращий гравець турніру: Родрі (Іспанія)

Вибачте, Мессі та Мбаппе, але найкращий гравець Мундіалю – це той, хто привів свою команду до титулу.

Цього разу це Родрі.

Найкращий в історії ЧС за кількістю точних пасів (756), він віддав аж 122 точні передачі вперед на чужу половину, що й стало фундаментом домінування Іспанії.

Rodri vs Argentina



World Champion 🏆 pic.twitter.com/kejSZU9bRP — SIR AHMED (@midopido21) July 19, 2026

40 відібраних м'ячів, 26 вдалих підкатів, 66% виграних єдиноборств, 93% точності передач, 79% точності лонгболів і 0 (!) серйозних оборонних помилок за даними Opta – це ж як він розуміє гру?

І хоча ми так ніколи не зможемо, визнання Родрі – привід і для нас поглянути на футбол ширше; аналізувати не лише голи й асисти. Дуже часто істинний ключ до перемог ховається в глибині – там, де його не помітити, якщо стрімголов біжиш за хайпом.

Символічна збірна турніру