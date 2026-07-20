Іспанія в овертаймі дотиснула Аргентину та вдруге в історії стала чемпіоном світу

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу з футболу 2026 року. У фіналі іспанці в овертаймі обіграли Аргентину.

Перший тайм поєдинку був доволі бідним на змістовні дії з боку обох команд: і Іспанія, і Аргентина боялися помилитися та діяли надто обережно. Якщо підопічні Луїса де ла Фуенте створювали бодай якусь загрозу воротам суперника, то Ліонель Мессі та компанія за перші 45 хвилин матчу жодного разу не пробили не те що в площину, а й у бік воріт Унаї Сімона.

Головною дійовою особою першого тайму став центральний захисник аргентинців Лісандро Мартінес. На 41 хвилині він отримав жовту картку, а вже через три хвилини покинув поле через травму: замість нього вийшов Ніколас Отаменді.

У перерві наставник збірної Аргентини Ліонель Скалоні зробив ще одну заміну: замість вінгера Ніко Гонсалеса вийшов опорний півзахисник Леандро Паредес. А вже на 52-й хвилині хавбек отримав попередження.

На 70-й хвилині Скалоні зробив ще одну подвійну заміну: з поля пішли Родріго Де Пауль і Крістіан Ромеро – останній, як і Лісандро Мартінес. Таким чином, тренер аргентинців уже на 70-й хвилині використав усі 5 замін, у той час як у Луїса де ла Фуенте залишалися ще три можливості підсилити гру команди.

Перевага Іспанії поступово наростала, проте не можна сказати, що гол здавався невідворотним. Аргентина не зуміла нанести жодного удару в сторону воріт і за 90 хвилин.

Підопічні Скалоні відзначалися виключно брудною грою, і кількість фолів таки переросла в якість: на 92-й хвилині другу жовту картку отримав Енцо Фернандес, залишивши свою команду в меншості. Перше попередження він отримав за розмови з арбітром.

Втім, аргентинцям таки вдалося перевести матч у овертайми: на останній хвилині компенсованого до другого тайму часу Еміліано Мартінес потягнув дуже небезпечний штрафний удар від Ламіна Ямала.

На шостій хвилині овертайму Іспанії таки вдалося пробити Мартінеса, проте арбітр матчу Славко Вінчич гол Ніко Вільямса не зарахував через фол у атаці: Мікель Меріно наступив на ногу Ніколасу Отаменді.

Перевага іспанців поступово ставала тотальною, а єдиним сподіванням Аргентини було дотягнути до серії пенальті. Та не вдалося – спрацювали заміни від де ла Фуенте. На початку другого овертайму після скидання головою від Ніко Вільямса Ферран Торрес таки відкрив рахунок у матчі. За 7 хвилин Торрес вдруге відправив м'яч у ворота Дібу Мартінеса, проте суддя скасував взяття воріт через офсайд.

Лише після цього збірна Аргентини в меншості зуміла влаштувати щось схоже на штурм воріт суперника, і навіть зуміла створити кілька небезпечних моментів. Проте успіху ці спроби не принесли. Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу, повторивши досягнення 2010 року. Це дозволило іспанцям наздогнати Францію та Уругвай, на рахунку яких також по два титули. Попереду лише Аргентина (3 титули), Італія, Німеччина (по 4) і Бразилія (5).

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Фінал, 19 липня

Іспанія – Аргентина – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 106 Торрес

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