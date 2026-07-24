Міністр транспорту Іспанії затролив збірну Аргентини

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте пожартував на тему створеної в Аргентині петиції щодо перегравання фіналу чемпіонату світу 2026 року проти збірної Іспанії.

Відповідний пост Пуенте опублікував на своїй особистій сторінці в Х.

"Вони хочуть ще 120 хвилин, щоб перевірити, чи зможуть завдати удару по воротах", – написав міністр.

Нагадаємо, 19 липня Іспанія у фіналі чемпіонату світу-2026 обіграла Аргентину 1:0. Матч проходив за тотальної територіальної переваги команди Луїса Де ла Фуенте. Аргентинці завали свого першого удару по воротах Унаї Сімона лише наприкінці овертайму.

Через кілька днів фанатка "Альбіселесте" Гізела Санчес розмістила на платформі Change.org петицію щодо перегравання матчу, оскільки вважає, що словенський арбітр Славко Вінчич був причетний до корупційних схем, що вплинуло на результат поєдинку. За її словами, це можна довести за допомогою відеодоказів із соцмереж.