Тривожний сигнал для Баварії: Олісе спілкувався з партнерами по збірній Франції щодо Реала

Правий вінгер збірної Франції та мюнхенської Баварії Майкл Олісе хотів би перебратися до мадридського Реала.

Про це повідомляє L'Equipe.

Такого бажання він не приховував в особистих розмовах із партнерами по національній команді, які виступають за "Королівський клуб". Олісе не впустив можливості та розпитав у гравців іспанського гранда, які є у розташуванні "Ле Бльо", більше про умови у Реалі.

Водночас захисник Баварії Дайо Упамекано намагається переконати Олісе залишитися у Мюнхені, аби продовжити боротьбу за титули.

Цікаво, що у червні 2026-го була інформація, що Реал не контактував з оточенням атакувального футболіста німецького клубу.

Зазначимо, що під час передвиборчої кампанії на посаду президента Реала Флорентіно Перес заявив, що зробить 150-мільйонну пропозицію (така ж ціна на порталі Transfermark) щодо зіркового гравця, ім'я якого не назвав. Чимало інсайдерів вважають, що йшлося саме про Майкла Олісе.

Напередодні президент Баварії Герберт Гайнер заявив, що німецький клуб не збирається продавати 24-річного вінгера, з яким у нього контракт до 30 червня 2029 року.. Він закликав президента "вершкових" навіть не витрачати на це час.

Нагадаємо, що Олісе виступає у Мюнхені з літа 2024-го, провівши у футболці Баварії 107 матчів (42 голи та 54 асисти). Майкл із німецьким клубом завоював вже чотири трофеї.