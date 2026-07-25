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Збірна Іспанії отримала рекордні призові на ЧС-2026

Микола Літвінов — 25 липня 2026, 19:48
Збірна Іспанії отримала рекордні призові на ЧС-2026
Збірна Іспанії з Кубком світу
Getty Images

Збірна Іспанії здобула рекордну суму призових за підсумками чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє ФІФА.

Як зазначається, загальний фонд мундіалю становив 727 мільйонів доларів, що поки що залишається найбільшою сумою, яку загалом отримували команди на світовій першості.

"Фурія Роха" як переможець турніру здобула 50 млн доларів, плюс ще 1,5 млн доларів, які передбачені для кожного як компенсація за підготовку до чемпіонату світу. Жодна зі збірних в історії мундіалів не отримувала більше грошей за підсумками змагань.

Це пов'язано з тим, що цьогорічна світова першість запровадила 48 дозволених учасників, й відповідно до цього був доданий додатковий раунд в плейоф турніру (1/16 фіналу).

Суми заробітків збірних на ЧС-2026 

  • 51,5 млн доларів: Іспанія
  • 34,5 млн доларів: Аргентина
  • 30,5 млн доларів: Англія
  • 28,5 млн доларів: Франція
  • 20,5 млн доларів: Бельгія, Марокко, Норвегія, Швейцарія
  • 16,5 млн доларів: Бразилія, Єгипет, Канада, Колумбія, Мексика, Парагвай, Португалія, США
  • 12,5 млн доларів: Австралія, Австрія, Алжир, Боснія та Герцеговина, Гана, ДР Конго, Еквадор, Кабо-Верде, Кот-д'Івуар, Нідерланди, Німеччина, ПАР, Сенегал, Хорватія, Швеція, Японія
  • 10,5 млн доларів: Гаїті, Іран, Ірак, Йорданія, Катар, Кюрасао, Нова Зеландія, Панама, Південна Корея, Саудівська Аравія, Туніс, Туреччина, Уругвай, Узбекистан, Чехія, Шотландія

Нагадаємо, що Іспанія стала чемпіоном світу-2026, обігравши у фіналі Аргентину завдяки забитому м'ячу Феррана Торреса в другому екстратаймі. Після цього поєдинку ФІФА розпочала дисциплінарне розслідування з приводу дій гравців "Альбіселесте" після фінального свистка.

Напередодні аргентинські фанати створили петицію з метою переграти фінал цьогорічної світової першості через "причетність арбітра до корупційних схем".

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