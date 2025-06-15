Євро-2025 U-19: розклад та результати матчів

Цього року літо насичене на футбольні матчі національних та молодіжних збірних. Серед цих турнірів вартий уваги і юнацький чемпіонат Європи з футболу U-19, який проходить з 13 до 26 червня на чотирьох румунських стадіонах.

Це 22-й розіграш чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 19 років. Традиційно право зіграти у фінальній частині Євро отримують господарі. У цьому випадку – збірна Румунії.

Також учасниками ЧЄ стануть збірні Німеччини, Іспанії, Данії, Чорногорії, Нідерландів, Норвегії та Данії. Збірна Іспанії спробує захистити титул.

Груповий етап

Учасники турніру розділені на дві групи по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до півфіналу Євро-2025 U-19.

Група A

13.0 5 | 🕔 17:00 | Іспанія – Данія 1:0

| 🕔 17:00 | – Данія 1:0 13.05 | 🕗 20:00 | Румунія – Чорногорія 2:1.

– Чорногорія 2:1. 16.05 | 🕔 17:00 | Данія – Чорногорія

16.05 | 🕗 20:00 | Румунія – Іспанія

19.05 | 🕖 19:00 | Данія – Румунія

19.05 | 🕖 19:00 | Чорногорія – Іспанія

Група В

14.05 | 🕓 16:00 | Англія – Норвегія 2:2

14.05 | 🕖 19:00 | Німеччина – Нідерланди 0:3

0:3 17.05 | 🕓 16:00 | Норвегія – Нідерланди

17.05 | 🕖 19:00 | Німеччина – Англія

20.05 | 🕖 19:00 | Норвегія – Німеччина

20.05 | 🕖 19:00 | Нідерланди – Англія

Нагадаємо, збірна України U-19 невдало провела етап відбору на Євро-2025. Спочатку був програш у перших двох турах Казахстану (1:2) та Словенії (0:1), а в останньому матчі напіврезервний склад дав бій Нідерландам (0:1).