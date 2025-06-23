Нідерланди переграли Румунію та стали другим фіналістом юнацького Євро-2025

У понеділок, 23 червня, відбувся другий півфінал чемпіонату Європи серед команд U-19. Збірна Нідерландів обіграла команду Румунії з рахунком 3:1.

Помаранчеві у першому таймі завдяки голам Дон-Анджело Конаду та Кеса Сміта забезпечили собі комфортну перевагу. На старті другої половини зустрічі Аймен Сліті довів рахунок до розгромного.

Румуни старанням Девіда Барбу змогли відквитати один м'яч.

Чемпіонат Європи – U19

1/2 фіналу, 23 червня

Нідерланди U19 – Румунія U19 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 36 Конаду, 2:0 – 42 Сміт, 3:0 – 53 Сліті, 3:1 – 68 Барбу

Нідерланди стали другим фіналістом континентальної першості. Напередодні Іспанія у надрезультативному матчі обіграла команду Німеччини.

Нагадаємо, збірна України U-19 невдало провела етап відбору на Євро-2025. Спочатку був програш у перших двох турах Казахстану (1:2) та Словенії (0:1), а в останньому матчі напіврезервний склад дав бій Нідерландам (0:1).