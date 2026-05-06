Зворушлива історія в Іспанії: клуб 5-го дивізіону випустив на поле 70-річного воротаря

У п'ятому дивізіоні Іспанії відбулася унікальна подія: 70-річний голкіпер Анхель Матеос вийшов на поле у складі Колунги у матчі проти Прав'яно.

Воротар провів на полі близько 20 хвилин, за цей час встиг зробити один сейв, але також пропустив м'яч після помилки на виході.

Попри це, результат відійшов на другий план – зустріч завершилася поразкою його команди з рахунком 0:2.

Цей вихід мав символічне значення: клуб вирішив таким чином подякувати Матеосу за роки відданості. Він завершив професійну кар'єру майже 30 років тому, після чого працював у шахті, а останнім часом допомагав тренувати воротарів команди.

