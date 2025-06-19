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Іспанія розгромила Чорногорію, Румунія розібралась із Данією на юнацькому Євро-2025

Олександр Булава — 19 червня 2025, 22:30
Іспанія розгромила Чорногорію, Румунія розібралась із Данією на юнацькому Євро-2025

У четвер, 19 червня, матчами третього туру групи А продовжився чемпіонат Європи серед команд U-19.

Іспанія, яка гарантувала собі перше місце у групі, розгромила Чорногорію. Хеттриком відзначився 18-річний півзахисник Барселони Кім Жун'єнт.

Данія у паралельному матчі програла битву за плейоф команді Румунії. Данців перед грою влаштовувала нічия завдяки кращій різничих м'ячів, однак румуни одержали впевнену перемогу – 3:0.

Чемпіонат Європи – U19
3 тур, 19 червня
Група А

Данія U19 – Румунія U19 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Гутя, 0:2 – 58 Барбу, 0:3 – 77 Вермешан

Чорногорія U19 – Іспанія U19 0:5 (0:4)

Голи: 0:1 – 14 Жун'єнт, 0:2 – 16 Віргілі, 0:3 – 28 Жун'єнт, 0:4 – 35 Уестамендія, 0:5 – 65 Жун'єнт

Напередодні Німеччина зіграла надрезультативну нічию з Англією.

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