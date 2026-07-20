В Іспанії під час святкування ЧС-2026 загинула 13-річна дитина внаслідок обвалу фонтану

В Іспанії під час святкування фіналу чемпіонату світу-2026 внаслідок обвалу фонтану загинула 13-річна дитина.

Про це повідомляє Reuters.

Це сталося у невеличкому місті-фортеці з населенням трохи більше ніж 12 тисяч людей – Сьюдад-Родриго, яке розташоване неподалік кордону з Португалією.

Група людей збіглася біля центральної площі міста, щоб відсвяткувати вирішальний поєдинок цьогорічної світової першості. Проте під час гуляння від міського фонтану "Арболь Гордо" відламалася верхня частина та впала на низку людей, у результаті чого загинув 13-річний хлопчик.

Мерія Сьюдад-Родриго висловила свої співчуття з приводу цієї трагедії.

"Усе місто відчуває цю втрату і розділяє горе друзів та рідних підлітка... Те, що мало стати святкуванням перемоги іспанської національної збірної на чемпіонаті світу, перетворилося на трагедію".

Нагадаємо, що Іспанія стала чемпіоном світу-2026, обігравши у фіналі Аргентину завдяки забитому м'ячу Феррана Торреса в другому екстратаймі.

Таким чином, головний наставник "Фурії Рохи" Луїс де ла Фуенте став найстаршим тренером, який коли-небудь вигравав світову першість.

Найкращим гравцем цього матчу визнали саме центрфорварда Феррана Торреса, для якого вирішальний гол у фіналі був дебютним на цьому чемпіонаті.