Прем'єр-міністр Іспанії став на захист нападника Барселони

Володимир Слюсарь — 16 травня 2026, 13:03
Ламін Ямал
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчез висловився на підтримку вінгера каталонської Барселони Ламіна Ямала після критики з боку ізраїльської влади.

Про це він написав на своїй сторінці X (колишній Твіттер).

"Я все ще чекаю, що "праві" виявлять солідарність з Ламіном Ямалем, якого уряд Нетаньягу критикує за розмахування палестинським прапором.

Ми повністю підтримуємо його та палестинський народ. І ми засуджуємо всі порушення прав людини", – заявив Санчез на події своєї партії.

Нагадаємо, що міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац засудив вчинок вінгера каталонської Барселони Ламіна Ямала, який розмахував палестинським прапором під час святкування перемоги в іспанському чемпіонаті.

Пізніше в Секторі Гази на честь Ямала створили мурал за публічний жест підтримки Палестини.

