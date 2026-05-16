Прем'єр-міністр Іспанії став на захист нападника Барселони
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчез висловився на підтримку вінгера каталонської Барселони Ламіна Ямала після критики з боку ізраїльської влади.
Про це він написав на своїй сторінці X (колишній Твіттер).
"Я все ще чекаю, що "праві" виявлять солідарність з Ламіном Ямалем, якого уряд Нетаньягу критикує за розмахування палестинським прапором.
Ми повністю підтримуємо його та палестинський народ. І ми засуджуємо всі порушення прав людини", – заявив Санчез на події своєї партії.
Нагадаємо, що міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац засудив вчинок вінгера каталонської Барселони Ламіна Ямала, який розмахував палестинським прапором під час святкування перемоги в іспанському чемпіонаті.
Пізніше в Секторі Гази на честь Ямала створили мурал за публічний жест підтримки Палестини.