Збірна Нідерландів виграла юнацький чемпіонат Європи-2025

У четвер, 26 червня, відбувся фінал чемпіонату Європи серед команд U-19.

У вирішальному матчі континентальної першості збірна Нідерландів мінімально обіграла команду Іспанії з рахунком 1:0.

Єдиний гол був забитий після стрімкої атаки "помаранчевих". Правий захисник Гівайро Рід увірвався у штрафний майданчик та прострілив у воротарський майданчик. Голкіпер іспанців Рауль Хіменес випадково зрізав м'яч у ворота.

Для Нідерландів – це дебютна перемога на континентальній першості.

Чемпіонат Європи – U19

Фінал, 26 червня

Іспанія U19 – Нідерланди U19 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 63 Хіменес (автогол)

Нагадаємо, на шляху у фінал Нідерланди обіграли господарів турніру – команду Румунії з рахунком 3:1. Іспанія у надрезультативному поєдинку змогла дотиснути команду Німеччини. Гра завершилась в екстратаймі з рахунком 3:2.