Збірна Нідерландів виграла юнацький чемпіонат Європи-2025
У четвер, 26 червня, відбувся фінал чемпіонату Європи серед команд U-19.
У вирішальному матчі континентальної першості збірна Нідерландів мінімально обіграла команду Іспанії з рахунком 1:0.
Єдиний гол був забитий після стрімкої атаки "помаранчевих". Правий захисник Гівайро Рід увірвався у штрафний майданчик та прострілив у воротарський майданчик. Голкіпер іспанців Рауль Хіменес випадково зрізав м'яч у ворота.
Для Нідерландів – це дебютна перемога на континентальній першості.
Чемпіонат Європи – U19
Фінал, 26 червня
Іспанія U19 – Нідерланди U19 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 63 Хіменес (автогол)
Нагадаємо, на шляху у фінал Нідерланди обіграли господарів турніру – команду Румунії з рахунком 3:1. Іспанія у надрезультативному поєдинку змогла дотиснути команду Німеччини. Гра завершилась в екстратаймі з рахунком 3:2.