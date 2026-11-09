Голкіпер забив неймовірним ударом зі штрафного у четвертому дивізіоні Іспанії

У четвертому дивізіоні чемпіонату Іспанії стався ефектний епізод за участю голкіпера. Воротар Нумансії Іван Мартінес Маркес здивував уболівальників, виконавши штрафний удар і відправивши м'яч просто у ворота суперників.

Неймовірний гол іспанський голкіпер забив у матчі проти "Пуертольяно". Мартінес Маркес майстерно виконав стандарт і встановив рахунок 2:0, продемонструвавши, що воротарі можуть бути небезпечними не лише біля власних воріт.

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Відео ефектного штрафного удару голкіпера вже привернуло увагу футбольних уболівальників у соцмережах.

Зрештою, Нумансія не залишила суперникам шансів і розгромила Пуертольяно з рахунком 6:0.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Фенікса-Маріуполя став героєм зустрічі проти Прикарпаття, забивши на останній хвилині матчу.