Голкіпер забив неймовірним ударом зі штрафного у четвертому дивізіоні Іспанії
У четвертому дивізіоні чемпіонату Іспанії стався ефектний епізод за участю голкіпера. Воротар Нумансії Іван Мартінес Маркес здивував уболівальників, виконавши штрафний удар і відправивши м'яч просто у ворота суперників.
Неймовірний гол іспанський голкіпер забив у матчі проти "Пуертольяно". Мартінес Маркес майстерно виконав стандарт і встановив рахунок 2:0, продемонструвавши, що воротарі можуть бути небезпечними не лише біля власних воріт.
Відео ефектного штрафного удару голкіпера вже привернуло увагу футбольних уболівальників у соцмережах.
Зрештою, Нумансія не залишила суперникам шансів і розгромила Пуертольяно з рахунком 6:0.
Раніше повідомлялося, що голкіпер Фенікса-Маріуполя став героєм зустрічі проти Прикарпаття, забивши на останній хвилині матчу.